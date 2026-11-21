Progettare processori significa bilanciare prestazioni, consumi e complessità. Architect Labs sostiene che l’Intelligenza Artificiale possa spingersi oltre l’ottimizzazione dei componenti esistenti e contribuire alla scoperta di architetture nuove.

Il progetto presentato, chiamato Frostbite, è una CPU general purpose sviluppata con sistemi AI lungo l’intero percorso, dalla definizione del modello di calcolo alla verifica dell’hardware. La società afferma di aver ottenuto risultati promettenti nei confronti con un processore tradizionale, grazie a un’impostazione che rende esplicite le dipendenze tra le operazioni.

I dati disponibili provengono dai test interni e richiedono ulteriori confronti prima di poter misurare il valore concreto della proposta in applicazioni di uso generale.

Frostbite introduce un’architettura CPU alternativa

Il progetto usa le interaction nets, una rappresentazione del calcolo in cui le operazioni sono nodi collegati. Ogni passaggio modifica una parte locale della struttura e rende esplicite le dipendenze tra i valori. Il processore può così riconoscere attività indipendenti senza ricostruire i rapporti tra istruzioni durante l’esecuzione.

Il lavoro è distribuito su unità chiamate tile. Ciascuna esegue i propri compiti oppure recupera attività dalle unità vicine; se non trova operazioni, può fermarsi per contenere i consumi. Non serve quindi un coordinatore centrale per assegnare ogni attività.

Architect Labs ha sviluppato ASL, un linguaggio di specifica formale, e Arcmodel, un modello software del sistema. I contratti collegano progettazione, implementazione e verifica, permettendo di controllare le modifiche. I sistemi AI hanno seguito il percorso dal compilatore alla realizzazione fisica. L’azienda dichiara una sintesi a 7 nanometri.

Nei test pubblicati, il confronto con un core tradizionale di area simile mostra un vantaggio medio in prestazioni per watt pari a 4,59 volte. Il dato proviene dai test interni e non è una valutazione indipendente.

Prestazioni da approfondire prima del mercato

Il vantaggio varia in base al programma. Frostbite rende al meglio con attività parallele, mentre il margine si riduce nei calcoli che seguono sequenze più rigide. Il risultato è coerente con l’architettura: esplicitare le dipendenze aiuta a distribuire il lavoro, ma non rende parallelo qualsiasi algoritmo.

Architect Labs precisa che il confronto non comprende ancora tutte le prove necessarie per valutare una CPU general purpose. L’azienda vuole ampliare i benchmark e includere processori più potenti. Ha inoltre annunciato un ambiente di prova basato su FPGA e la futura pubblicazione della descrizione hardware e del set di istruzioni.

L’interesse riguarda il metodo. L’AI non ha soltanto scritto codice o accelerato una fase isolata: ha esplorato insieme software, modello di esecuzione e circuiti. La verifica formale resta essenziale: l’autonomia degli agenti non garantisce la correttezza.

Frostbite prospetta un cambiamento nel lavoro di progettazione dei chip. I progettisti potrebbero dedicare più attenzione alla definizione dei problemi e dei criteri con cui valutare le soluzioni generate. La prova decisiva sarà trasformare la ricerca in una piattaforma riproducibile e sostenibile per gli sviluppatori di hardware.