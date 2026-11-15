Google affida ad AMD la sicurezza della sua TPU: il motivo della scelta

Google ha scelto i processori AMD per affiancare la sua nuova TPU dedicata al calcolo confidenziale, rinunciando in questo progetto ai chip sviluppati internamente.

La decisione mostra quanto, nei sistemi destinati a trattare dati sensibili, la fiducia nell’hardware possa pesare quanto la potenza di elaborazione. La piattaforma è progettata per offrire inferenza dell’Intelligenza Artificiale in un ambiente protetto e si rivolge a organizzazioni che devono mantenere riservati informazioni e modelli durante l’elaborazione.

L’annuncio, riportato da TechRadar, mette in luce una scelta tecnica che va oltre la selezione di un fornitore: riguarda il modo in cui Google costruisce la propria catena di fiducia e valuta la sicurezza dell’infrastruttura.

Come funziona la nuova TPU con tecnologia AMD

La TPU 8tx combina il silicio acceleratore di Google con CPU AMD Epyc di quinta generazione, nome in codice Turin.

Il processore host gestisce l’orchestrazione, la preparazione dei dati e il collegamento con gli acceleratori. Il sistema integra Secure Encrypted Virtualization, tecnologia AMD che estende la protezione fino alla TPU. Prima di consentire l’accesso alla memoria protetta, viene verificata l’identità dell’acceleratore e la sua configurazione di sicurezza.

L’obiettivo è proteggere prompt, pesi dei modelli e dati intermedi mentre il sistema è in funzione. Per Google, l’isolamento deve tutelare le informazioni sensibili anche durante l’utilizzo, non soltanto quando sono archiviate o trasferite. La proposta guarda a imprese regolamentate e soggetti pubblici che intendono adattare modelli usando dati privati senza spostarli tra infrastrutture diverse. Google associa la configurazione a una rete pensata per ridurre la latenza.

Perché Google ha preferito AMD ai processori Axion

La scelta di AMD risalta se confrontata con la disponibilità dei processori Axion di Google, basati su Neoverse V2.

L’azienda non ha spiegato direttamente perché abbia escluso il proprio chip. La documentazione sulle macchine virtuali riservate, però, descrive un ecosistema di sicurezza costruito intorno alle tecnologie AMD SEV e Intel TDX, senza configurazioni Axion equivalenti. Google segnala inoltre che le TPU non possono ancora essere collegate alle Confidential VM. Secondo l’analisi di TechRadar, l’ambiente di fiducia già verificato su piattaforme x86 avrebbe reso più semplice adottare Epyc anziché qualificare una nuova base hardware.

AMD afferma che gli esperti di sicurezza di Google hanno esaminato a fondo il firmware del suo processore dedicato alla sicurezza. La revisione conta perché una soluzione confidenziale richiede controlli prima di sostenere carichi delicati. Rimane però un limite: le aziende non hanno pubblicato tutti i dettagli tecnici necessari per una valutazione indipendente. Le promesse di isolamento dovranno quindi essere confrontate con verifiche esterne e con l’esperienza pratiche dei clienti.

La decisione non equivale a una bocciatura generale dei chip proprietari di Google e non dimostra che AMD progetterà gli acceleratori. Mostra che, in questo settore, la maturità dell’ecosistema può prevalere sull’integrazione verticale. Per i clienti, il valore della piattaforma dipenderà dalla capacità di trasformare la riservatezza dichiarata in una garanzia verificabile.