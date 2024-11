Fwupd 2.0.2 introduce i controlli di configurazione HW AMD

Fwupd 2.0.2 è stato rilasciato in via ufficiale nelle scorse ore. Si tratta del primo aggiornamento di manutenzione dell’ultima versione fwupd 2.0, utility open source per l’aggiornamento del firmware Linux per OS basati su Linux. Tale update introduce diverse funzionalità utili che ne migliorano la versatilità e le capacità di test. Ad esempio, vi è l’aggiunta dei comandi “get-version-formats” e “vercmp” a fwupdtool. Questi consentono agli utenti di ottenere informazioni dettagliate sui formati delle versioni del firmware e di confrontarli in modo efficiente. Un’altra gradita aggiunta è il supporto per il controllo della configurazione hardware AMD MSR, che promette una migliore gestione dei sistemi AMD. Fwupd 2.0.2 include anche il supporto per l’emulazione di dispositivi enumerate-only per aiutare ad ampliare la copertura dei test. Gli sviluppatori possono ora passare un file JSON invece di un archivio ZIP per l’emulazione, semplificando il processo di test.

Allo stesso tempo, alcune vecchie funzionalità sono diventate obsolete, come il supporto per i dispositivi CSR DFU e Nitrokey, che ora sono stati ritirati. Insieme alle nuove funzionalità, fwupd 2.0.2 risolve diversi bug che avevano il potenziale di influire sull’esperienza degli utenti. Le correzioni degne di nota includono la risoluzione dei controlli di versione per AMD Sinkclose e la garanzia della corretta convalida dei valori getpid() per prevenire errori di minijail. Un’altra correzione importante riguarda il controllo delle dimensioni del firmware VLI USB3 prima della cancellazione, aiutando a evitare problemi non necessari durante gli aggiornamenti. La release risolve anche le perdite di memoria relative allo stato di algoltek-usb e agli aggiornamenti del firmware telink-dfu, riducendo lo spreco di risorse e migliorando le prestazioni.

Fwupd 2.0.2: le novità relative al supporto hardware

Per coloro che si affidano agli aggiornamenti UEFI dbx o gestiscono il sondaggio eMMC, fwupd 2.0.2 risolve diversi problemi correlati emersi nelle precedenti versioni 2.0.x. L’update ha risolto anche i casi limite più complessi, come l’analisi endianness di msgpack float64 e la gestione di file ELF corrotti. Ciò ha garantito stabilità in una gamma più ampia di scenari. La nuova versione ha poi migliorato l’algoritmo per rilevare più corrispondenze di ID dispositivo, rendendo il processo più preciso e meno soggetto a errori. Inoltre, la velocità di decompressione di grandi archivi cab è stata migliorata del 30%, un cambiamento che gli utenti con grandi distribuzioni apprezzeranno sicuramente.

Per quanto riguarda il supporto hardware, fwupd 2.0.2 amplia la sua portata con il supporto iniziale fornito dalla community per ASUS ROG Ally e ROG Ally X. Gli utenti possono ora anche aggiornare il firmware per le cuffie Google GID8, gli adattatori USB-C JCD373 j5create, Logitech Sight (come dispositivo autonomo) e altro ancora. Ultimo ma non meno importante, gli appassionati di Raspberry Pi Pico saranno lieti di sapere che anche il microcontrollore è ora ufficialmente supportato. Inoltre, sono supportati anche altri dispositivi, tra cui SteelSeries Nova 5 e vari prodotti Netprisma e Quectel. Fwupd 2.0.2 è ora disponibile per il download dal sito ufficiale. Per maggiori dettagli, è possibile consultare il changelog completo con tutte le modifiche della versione.