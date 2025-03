Fwupd 2.0.7 include verifica della protezione della memoria UEFI

A più di un mese dalla precedente versione 2.0.6, Fwupd, un’utility open source progettata per rendere più semplice e automatico l’aggiornamento del firmware sui sistemi basati su Linux, ha lanciato la sua nuova versione 2.0.7. Questa nuova versione offre una serie di nuove funzionalità. Ad esempio, Fwupd 2.0.7 offre il supporto per i ricevitori DisplayPort di B&R e ha introdotto un nuovo plugin per l’aggiornamento delle telecamere Intel CVS. Inoltre, il framework ora include un utile plugin che verifica gli attributi di protezione della memoria UEFI, migliorando così la sicurezza dei dispositivi interessati.

Inoltre, fwupd 2.0.7 introduce un’ottimizzazione che indica che non è necessario spazio aggiuntivo nella partizione di sistema EFI (ESP). Supporta poi archivi cabinet di dimensioni superiori a 2 GB e offre compatibilità con diverse tecnologie Redfish, particolarmente utili per i server Dell e gli ambienti HPE. In aggiunta, gli utenti potranno vedere l’URL di rilascio della SBOM (Software Bill of Materials). Infine, potranno anche installare i pacchetti UEFI nel bootloader in modo ancora più semplice e intuitivo.

Fwupd 2.0.7: gli errori corretti nella nuova versione

Per quanto riguarda la correzione dei bug, Fwupd 2.0.7 risolve un problema in cui i descrittori di file USB rimanevano aperti dopo l’avvio del daemon. Ciò garantisce connessioni USB più stabili. Gli sviluppatori hanno anche eliminato diverse perdite di memoria, tra cui una che interessava i dispositivi Logitech Rallysystem e corretto un avviso critico legato alla nuova scansione di dispositivi senza identificatori univoci globali (GUID). Inoltre, il sistema aggiornato corregge errori nelle date di rilascio di Redfish. Il firmware adatta poi la scrittura delle variabili EFI per compensare una regressione del kernel e migliora la gestione degli aggiornamenti USB per dispositivi Wacom.

Infine, il nuovo update ha introdotto il supporto a più dispositivi. Tra le novità ci sono anche il supporto per un ulteriore dongle wireless HP, la docking station Lenovo ThinkPad Thunderbolt 4 Smart Dock Gen2, il Lenovo USB-C Dual Display Travel Dock e diversi modem 5G EDL. Gli utenti che volessero saperne di più possono consultare il changelog completo della versione sulla pagina di GitHub.