Galaxy AI: ora le funzioni sono testabili su tutti gli smartphone Android

Molti utenti stanno valutando l’eventuale acquisto del Samsung Galaxy S24 e, l’idea di un aggiornamento, è in gran parte influenzata dall’introduzione delle funzioni Galaxy AI.

A tal proposito, il nuovo smartphone del produttore coreano, propone diverse opzioni che sfruttano le moderne tecniche di Intelligenza Artificiale applicata al contesto mobile.

Per poter avere piena consapevolezza della loro utilità o meno, Samsung ha deciso di offrire accesso a queste funzionalità su qualunque telefono Android. Questa mossa, di fatto, potrebbe essere molto utile per avvicinare utenti che sono ancora un po’ diffidenti rispetto all’introduzione dell’IA sui propri smartphone.

Nello specifico, stiamo parlando dell’app gratuita Try Galaxy, che una volta avviata permette di saggiare tutte le potenzialità di Galaxy AI anche senza avere tra le mani un dispositivo di ultima generazione. Tra le funzioni accessibili figurano:

Circle to Search ;

; Live Translate ;

; Photo Assist ;

; Chat Assist ;

; Note Assist ;

; Nightography.

Galaxy AI, ecco come scaricare l’app per testare le sue potenzialità

Va notato come tali funzioni sono ovviamente una dimostrazione limitata, che va a “simulare” l’utilizzo di Galaxy AI su un telefono abilitato. La stessa app specifica con un disclaimer come l’utente non stia accedendo ad app o funzioni reali, interagendo con un ambiente ricreato solo per ricostruire l’esperienza utente offerta da un Samsung Galaxy S24.

La funzione Live Translate, per esempio, propone una telefonata fittizia di un passeggero che ha dimenticato il portafoglio in un taxi e utilizza l’interprete IA in tempo reale per interagire con tale persona. Scegliendo Chat Assist, invece, viene mostrato all’utente la traduzione testuale della chiacchierata in tempo reale.

Per poter scaricare l’app è necessario accedere al sito ufficiale della stessa. Giunto qui, l’utente deve toccare l’icona con tre punti in alto a destra e scegliere la voce install app per procedere con l’installazione effettiva.