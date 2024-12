Galaxy S25: il regalo al lancio di Samsung potrebbe non piacere agli utenti

La serie Samsung Galaxy S25 si prepara al debutto ufficiale il 22 gennaio 2025, con i preordini che inizieranno il 24 gennaio. Tra le novità annunciate, sembra che gli acquirenti otterranno un abbonamento gratuito a Gemini Advanced, l’AI di punta di Google, per un periodo variabile in base al modello scelto.

L’offerta di Samsung riguarda l’AI: c’è Gemini Advanced con i Galaxy S25

Secondo quanto emerso dal codice dell’app Google analizzato da Android Authority, i possessori dei nuovi Galaxy S25 avranno accesso a Gemini Advanced, un servizio che offre:

Accesso prioritario alle funzionalità più avanzate di Google AI;

Utilizzo dei chatbot e modelli AI più potenti;

Costo mensile standard di 19,99 dollari, con il primo mese offerto da Google.

I dettagli sui periodi gratuiti variano:

Galaxy S25 : tre mesi di abbonamento gratuito;

: tre mesi di abbonamento gratuito; Galaxy S25 Plus : sei mesi di accesso gratuito;

: sei mesi di accesso gratuito; Galaxy S25 Ultra: un anno completo senza costi aggiuntivi.

Non è ancora chiaro se l’offerta sarà limitata esclusivamente ai preordini, ma è una possibilità concreta, dato che Google ha già offerto un anno di Gemini Advanced agli acquirenti del Pixel 9 Pro.

Nonostante il valore tecnologico dell’offerta, non tutti potrebbero accoglierla con entusiasmo. Lo scorso anno, durante il periodo di preordine della serie Galaxy S24, Samsung aveva incluso bonus più appetibili, come upgrade gratuiti per la memoria interna o buoni regalo o crediti da utilizzare per accessori come auricolari e smartwatch.

Gli acquirenti tendono a preferire regali fisici rispetto a promozioni software. Se Gemini Advanced sarà l’unico incentivo per i preordini, alcuni potrebbero rimanere delusi, soprattutto considerando l’importanza che molti danno ai vantaggi pratici. In genere infatti gli utenti si aspettano un regalo “fisico”, magari degli auricolari o qualche altro accessorio interessante come ad esempio un Galaxy Watch. Non sarà questo il caso, dunque bisogna rasserenarsi e attendere il lancio tra meno di un mese.