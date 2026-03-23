Galaxy S26 pronto a ricevere AirDrop tramite Quick Share

Oggi la compatibilità tra ecosistemi non rappresenta più un lusso riservato a pochi, ma una necessità concreta per milioni di utenti che ogni giorno desiderano un’esperienza di condivisione fluida tra dispositivi diversi.

In questo contesto, si inserisce una novità dirompente: la crescente interoperabilità tra Samsung e Apple, che con l’arrivo della serie Galaxy S26 promette di abbattere barriere storiche tra Android e iOS. Il prossimo aggiornamento consentirà finalmente la condivisione di file tra dispositivi Galaxy e device Apple attraverso la compatibilità nativa con AirDrop, segnando un cambio di passo senza precedenti nel settore mobile.

L’annuncio, reso ufficiale dal COO della Mobile eXperience Business di Samsung, Choi Won-jun, sottolinea una vera svolta: gli utenti potranno scambiare file tra Galaxy S26 e dispositivi come iPhone, iPad e Mac senza più affidarsi a servizi cloud o a soluzioni di terze parti. Una soluzione attesa da tempo, che risponde alle esigenze di chi vive e lavora in ambienti dove coesistono piattaforme differenti e che elimina una delle principali “frizioni” dell’esperienza digitale.

Questa apertura non nasce dal nulla, ma si inserisce in un percorso tracciato già da altri player del settore. È stata Google, infatti, a muovere i primi passi verso la compatibilità con AirDrop, introducendo questa possibilità sulla serie Pixel 10 e successivamente estendendola anche ai Pixel 9. Nel 2024, la stessa Samsung ha deciso di compiere un ulteriore passo avanti, unificando Quick Share con Nearby Share di Google, ampliando così la portata della condivisione anche ai dispositivi non Galaxy grazie all’integrazione con Google Play Services. Questo processo di convergenza tecnologica ha posto le basi per la soluzione che debutterà proprio sulla nuova serie di punta dell’azienda coreana.

Galaxy S26 e iPhone potranno scambiarsi file con estrema facilità

Dal punto di vista tecnico, il trasferimento di file tra dispositivi sfrutta la combinazione di Bluetooth e Wi-Fi Direct, consentendo connessioni dirette, veloci e sicure tra device vicini, senza dipendere dalla rete mobile o dal cloud. La funzionalità si attiva impostando la visibilità su “Everyone” su entrambi i terminali, permettendo così il riconoscimento reciproco e l’invio immediato dei file, senza intermediari e senza complicazioni.

Il debutto della Galaxy S26, previsto per l’11 marzo 2026 con il nuovo Android 16 e la rinnovata One UI 8.5, porta con sé anche il vantaggio di un supporto esteso: ben sette anni di aggiornamenti di sistema e di sicurezza, a garanzia di una piattaforma che si evolve e si rafforza nel tempo. Una scelta che risponde alle esigenze di utenti professionali e ibridi, per i quali la possibilità di scambiare rapidamente file tra ecosistemi diversi rappresenta un vantaggio competitivo e una semplificazione reale della quotidianità lavorativa e personale.

Tuttavia, l’adozione della visibilità pubblica (“Everyone”) non è priva di rischi: in ambienti affollati, la possibilità di ricevere file indesiderati resta un’incognita. Gli esperti suggeriscono di limitare la visibilità ai soli contatti conosciuti, di disattivare la ricezione quando non necessaria e di attendere futuri aggiornamenti che introducano timer o conferme aggiuntive per una maggiore tutela della privacy. È un tema delicato, che impone attenzione e consapevolezza da parte degli utenti.

La posizione di Apple

Sul fronte Apple, invece, non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali modifiche di AirDrop per agevolare questa nuova interoperabilità. Resta quindi da capire se Samsung stia agendo in autonomia, adattando Quick Share alle regole dell’ecosistema Apple, oppure se sia in corso una collaborazione più profonda tra le due aziende. L’assenza di una data certa per il rilascio dell’aggiornamento contribuisce ad alimentare l’attesa tra chi desidera mettere subito alla prova questa innovazione.

Una volta disponibile l’update, gli utenti della Galaxy S26 dovranno semplicemente verificare la presenza di nuovi aggiornamenti software e configurare le impostazioni di condivisione per abilitare la compatibilità con AirDrop. Un passaggio che potrebbe diventare un vero spartiacque, accelerando l’adozione di soluzioni interoperabili anche da parte di altri produttori Android e migliorando sensibilmente l’esperienza di chi, ogni giorno, scambia documenti, foto e contenuti tra dispositivi di diversa natura.