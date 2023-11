Gboard, nuova funzione aiuta chi scrive in orizzontale su Android

Le grandi novità che Google sta implementando per le sue applicazioni sono sotto gli occhi di tutti e a quanto pare non intende fermarsi. Sono moltissimi gli utenti che sul loro smartphone sono soliti digitare utilizzando il dispositivo in modalità orizzontale. Questo consente di sfruttare tasti più grandi, ma ci sarà uno svantaggio: la tastiera coprirà gran parte dello schermo. A tal proposito nelle ultime ore si è parlato insistentemente di Gboard.

Stando a quanto riportato infatti nell’ultima versione beta, la 13.6, della famosa tastiera di Google, sarebbe stata rilasciata una nuova funzionalità. Questa garantirebbe la risoluzione del problema, consentendo di avere un layout mobile da poter spostare lungo lo schermo. Basterà solo spostare lo smartphone in modalità verticale per far tornare la tastiera nella sua posizione originale.

Gboard consentirà più vantaggi a chi digita con lo smartphone in orizzontale

Al momento la nuova funzionalità sembrerebbe essere in dirittura d’arrivo per tutti i beta tester iscritti al programma. Ovviamente il tutto riguarda solo il sistema operativo Android almeno per il primo momento.

Gboard consentirà di usufruire durante la modalità landascape (smartphone in orizzontale) in versione flottante. Ciò consentirà agli utenti di poterla trascinare in qualsiasi punto dello schermo, regolandone le dimensioni tramite i quattro angoli.

Da sempre la celebre tastiera, una volta ruotato lo smartphone in orizzontale, si posiziona occupando tutto lo schermo. Ora però tutto sta per cambiare, consentendo a tutti di personalizzare anche questo aspetto.

Attualmente la novità è disponibile solo per chi esegue Gboard in modalità beta, più precisamente nella versione 13.6.06.574113912 e successive. Il rilascio per tutti gli utenti Android dovrebbe essere comunque imminente stando alle ultime indiscrezioni.

A trarre maggiori benefici da questa novità saranno senza ombra di dubbio gli utenti che sono soliti digitare molto, magari per lavoro. L’obiettivo è rendere il tutto ancor più personalizzabile.