Google ha pensato ad uno strumento per rendere ancora più immediata la scansione di un testo, senza passare per Lens. La novità riguarda Gboard per Android: la tastiera a breve accoglierà un tool basato su OCR (Optical Character Recognition) che sarà in grado di riconoscere un testo e consentirà all’utente di interagire con esso (copia/incolla, ad esempio).

Ecco Scan Text, il nuovo strumento OCR di Gboard per Android

La funzione si chiama Scan Text, e – come lascia facilmente intendere il nome – è in grado di scansionare un testo inquadrato con la fotocamera. A tal proposito, è assolutamente necessario che l’utente fornisca il consenso all’utilizzo della stessa. In caso di autorizzazione negata, infatti, non sarà possibile scattare alcuna foto.

A detta di coloro che l’hanno provata con la versione beta 13.6 di Gboard per Android, l’intera operazione risulterebbe abbastanza rapida. Più veloce di certo a Google Lens, si legge nei primi commenti condivisi sul web.

La scorciatoia a Scan Text può essere aggiunta nella parte superiore tastiera di Big G, al pari di altre riguardanti altri strumenti ben noti agli utenti. Per dare il via alla scansione di un testo, come già anticipato, basta scattare una foto inquadrando una parola, una frase o un intero periodo.

La foto scattata viene visualizzata nella parte inferiore della schermata e viene “analizzata” dal nuovo strumento di Google. Il testo riconosciuto può essere quindi selezionato, copiato e incollato in altre applicazioni. È importante precisare che le immagini non vengono salvate in memoria o sui server dell’azienda tech di Mountain View.

Come anticipato, la feature Scan Text è attualmente disponibile solo nel canale beta. Non resta quindi che attendere qualche giorno (?) affinché venga resa disponibile a livello globale per tutti gli utenti.