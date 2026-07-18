Gboard potrebbe smettere di aggiungere spazi indesiderati nel testo

Google sta testando una nuova impostazione di Gboard che permetterà agli utenti di disattivare lo spazio automatico inserito dopo la selezione di una parola suggerita, offrendo un controllo più preciso sul flusso di digitazione.

La funzione nasce da richieste esplicite della community e si inserisce nella strategia di Google di ampliare la personalizzazione senza stravolgere il comportamento predefinito della tastiera.

Gboard è oggi una delle tastiere virtuali più diffuse su Android e iOS, grazie a sistemi di predizione avanzati basati su modelli di apprendimento automatico, correzione contestuale, digitazione gestuale e strumenti di riscrittura assistita e controllo grammaticale.

Nel tempo Google ha aggiunto numerose opzioni di configurazione, ma alcuni automatismi (come lo spazio dopo i suggerimenti) sono rimasti invariati, generando un compromesso tra velocità di scrittura e flessibilità nelle modifiche puntuali delle parole.

Una nuova impostazione scoperta nell’APK

La novità è emersa da un APK teardown condotto su una versione beta di Gboard, in cui è stato individuato un nuovo interruttore chiamato “Auto-space after suggestions”.

Analizzando il codice, i ricercatori hanno riscontrato che l’opzione è già funzionante una volta abilitata manualmente, pur non essendo ancora visibile al grande pubblico. Il controllo dovrebbe comparire nella sezione dedicata a correzioni e suggerimenti: con l’interruttore attivo, il comportamento resta identico a oggi, con lo spazio inserito automaticamente dopo la scelta di una parola proposta; disattivandolo, invece, il cursore resta semplicemente alla fine della parola, senza aggiungere alcun carattere, lasciando all’utente la decisione su come proseguire.

Lo spazio automatico è utile quando si scrivono frasi in modo continuo, perché riduce i passaggi necessari tra una parola e la successiva e velocizza la composizione del testo. Diventa però meno pratico in tutti i casi in cui si vuole intervenire subito sulla parola appena corretta, applicare suffissi, mantenere un apostrofo, inserire simboli o posizionare immediatamente un segno di punteggiatura.

In questi scenari, molti utenti finiscono per cancellare lo spazio aggiunto dalla tastiera, spezzando il ritmo di digitazione e introducendo passaggi ripetitivi. La nuova impostazione permetterebbe di adattare Gboard alle preferenze personali senza alterare il sistema di autocorrezione: non è una rivoluzione tecnica, ma una fine-tuning dell’esperienza che risponde a richieste presenti da anni nei forum di supporto e nelle discussioni tra power user della tastiera.

Una Gboard sempre più personalizzabile

Negli ultimi mesi Google ha sfruttato le versioni beta di Gboard per sperimentare numerose novità, spesso individuate proprio attraverso APK teardown.

Tra queste figurano opzioni aggiuntive per la gestione della punteggiatura, un’interfaccia in linea con il linguaggio Material 3 Expressive e strumenti basati su Intelligenza Artificiale pensati per la revisione e la riscrittura dei testi.

L’introduzione del nuovo interruttore segue la stessa logica: offrire impostazioni facoltative anziché modificare in modo permanente il comportamento generale della tastiera. In questo modo chi apprezza lo spazio automatico potrà continuare a utilizzarlo senza cambiamenti, mentre chi desidera un controllo più granulare sul testo avrà finalmente la possibilità di disattivare solo quel comportamento specifico, evitando di dover ricorrere ad altre app o a workaround.

Tempistiche e incertezze sul rilascio

Come sempre quando una novità emerge da un APK teardown, la presenza del codice non equivale a una garanzia di rilascio nella versione stabile: le build di sviluppo servono a testare idee che possono essere perfezionate, ripensate o anche eliminate prima della distribuzione pubblica.

In questo caso, tuttavia, il fatto che la funzione risulti già operativa durante i test indica uno stadio di sviluppo avanzato e rende plausibile l’arrivo dell’opzione in una futura versione di Gboard. Se Google deciderà di portare l’interruttore nella release stabile, gli utenti potranno gestire direttamente uno dei comportamenti più discussi della tastiera, scegliendo se privilegiare la massima velocità nell’inserimento continuo o una maggiore precisione nelle modifiche puntuali, senza sacrificare il resto delle funzionalità di predizione e autocorrezione.