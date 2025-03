Gemini 2.5 Pro già disponibile a sorpresa: anche gli utenti free possono usarlo

Google ha deciso di fare un passo inaspettato ma significativo: Gemini Pro 2.5, il suo modello AI più potente, è ora accessibile anche a chi non ha un abbonamento a pagamento. Fino a pochi giorni fa, questa versione era riservata solo agli utenti Gemini Advanced, ma le cose sono cambiate in fretta.

Perché questa apertura così rapida

Ufficialmente, Google ha parlato della volontà di “rendere l’intelligenza artificiale più accessibile possibile”. Ma non serve molta fantasia per intuire che dietro ci sia anche un po’ di pressione concorrenziale, soprattutto da parte di OpenAI e del suo ChatGPT.

Il nuovo Gemini 2.5 Pro è stato definito da Big G come il modello più avanzato mai sviluppato: ragiona meglio, comprende richieste complesse, sa collegare più concetti e produrre risultati più raffinati. Ed è proprio per questo che l’azienda ha deciso di metterlo nelle mani di tutti, anche degli utenti gratuiti.

Dove si può usare Gemini Pro 2.5

Il modello è disponibile su vari canali:

tramite sito web ;

su estensioni per browser ;

e molto presto anche su app Android e iOS (al momento in fase di aggiornamento).

Si tratta comunque di una versione sperimentale, che include strumenti utili per l’uso quotidiano: tra questi, la possibilità di caricare file come PDF o fogli Excel, chiedere riassunti o estrarre dati, e l’accesso alla funzione Canvas, un’area pensata per le attività creative (generazione di immagini, codice, musica e molto altro).

Un modello che sta già lasciando il segno

Gemini Pro 2.5 ha già raggiunto la vetta di LMArena, una delle piattaforme più conosciute per il benchmark delle AI. A contribuire a questo risultato c’è una finestra contestuale da 1 milione di token, che permette al modello di ragionare in modo più ampio e approfondito su testi e richieste complesse.

Insomma, Google alza il livello del gioco e lo fa aprendo le porte della sua AI più evoluta a tutti. Un segnale chiaro che la sfida tra colossi dell’intelligenza artificiale è più accesa che mai.