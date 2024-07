Gemini, aggiornamento: Google potenzia la sua IA, risponderà anche ai messaggi

Gemini, il chatbot AI di Google, sta ricevendo man mano un importante aggiornamento con il lancio di Gemini 1.5 Flash per la sua versione gratuita. Questo update promette tempi di risposta più rapidi, ragionamento migliorato, comprensione delle immagini e una finestra di contesto quadruplicata, il tutto accessibile gratuitamente. Questi miglioramenti sono stati progettati per rendere Gemini uno strumento più efficiente e utile per gli utenti nelle loro attività quotidiane, come ad esempio dalla scrittura di e-mail al debug di un codice.

In precedenza disponibile solo per il livello Gemini Advanced, la finestra di contesto appena implementata consente conversazioni più lunghe e domande più complesse. Per sfruttare al meglio questa funzionalità, Gemini supporterà presto il caricamento di file tramite Google Drive o direttamente dal dispositivo. Il miglioramento nella comprensione delle immagini ma soprattutto in termini di qualità e latenza sarà incredibile.

Gemini migliora nettamente con il nuovo aggiornamento di Google al modello 1.5 Flash

Tra le grandi novità che arrivano su Gemini c’è un’altra aggiunta degna di nota. Questa è la funzionalità “contenuto correlato“, che consente di visualizzare dei collegamenti a siti Web o e-mail correlati all’interno delle risposte che fornisce all’utente. Ciò mira a ridurre gli errori e ad incoraggiare gli utenti ad approfondire ulteriormente gli argomenti. Inoltre, la funzione di doppio controllo utilizza la Ricerca Google per verificare le risposte.

Cresce anche la disponibilità per i vari paesi del mondo: ora Gemini sarà presente in oltre 230 paesi e territori con il supporto per 40 lingue. L’AI sarà anche integrata in Google Messaggi sui dispositivi Android nello Spazio economico europeo (SEE), nel Regno Unito e in Svizzera, con supporto per nuove lingue come francese, polacco e spagnolo.

Inoltre l’accesso all’AI sarà fornito anche gli adolescenti di tutto il mondo con lo scopo di aiutarli con le materie scolastiche, la preparazione universitaria e i progetti creativi. Tuttavia, per garantire un utilizzo sicuro e responsabile, Google ha implementato ulteriori politiche e misure di sicurezza, tra cui un processo di onboarding specifico per adolescenti e una guida all’alfabetizzazione AI.