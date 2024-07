Google Gemini, in arrivo per gli utenti una seconda voce

Quanto è importante la voce di una persona quando si parla al telefono? Effettivamente è quella che può conferire sicurezza, curiosità e tante altre emozioni. Lo stesso vale anche quando si parla con il proprio assistente vocale, quello del quale ormai tutti gli smartphone sono dotati. L’Assistente Google consente ad esempio di scegliere tra una dozzina di profili vocali diversi, con due nuovi che sono stati introdotti proprio l’anno scorso. Fino ad ora però, con la nuova intelligenza artificiale Gemini di Google, gli utenti hanno avuto una sola voce con cui interagire. A quanto pare però ora la situazione sta finalmente cambiando.

Secondo quanto riportato infatti, alcune voci avrebbero anticipato qualcosa di realmente interessante. Tempo fa si notò che lo sviluppo di una nuova voce era praticamente in corso, il tutto circa un mese fa. Google stava lavorando su una nuova opzione da inserire nelle impostazioni per la sua app Android. Anche se all’epoca non era disponibile, la funzionalità in fase di progettazione sembrava in grado di offrire agli utenti la possibilità di scegliere tra due voci.

Gemini, Google pensa ed elabora una seconda voce per gli utenti

Alcune fonti provenienti da oltreoceano hanno notato che Gemini starebbe parlando improvvisamente con una nuova voce. Mentre prima l’assistente vocale AI sembrava essere pervaso da un’anima maschile, la nuova voce gli conferisce un aspetto decisamente femminile. Al momento non c’è la sicurezza che Google abbia diffuso per tutti questa funzione, ma a quanto pare una nuova voce sarebbe in fase di test.

Erano state tante le persone che avevano chiesto a Google di implementare una nuova tonalità di voce, proprio per conferire una versatilità maggiore a Gemini. A quanto pare l’opzione è in fase di sviluppo e ben presto potrebbe arrivare a disposizione per tutti gli utenti, proprio come in tanti avevano richiesto.