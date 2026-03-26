Gemini: con Lyria 3 Pro ora è possibile generare brani da 3 minuti

La recente espansione delle funzionalità di Lyria 3 Pro segna un punto di svolta per chi opera nel frizzante settore della musica generativa.

Gli abbonati alla piattaforma Gemini possono ora accedere a uno strumento che non solo amplia la durata delle tracce musicali prodotte – fino a tre minuti – ma introduce anche possibilità di personalizzazione e controllo che, fino a ieri, sembravano appannaggio esclusivo dei professionisti dell’audio editing. Questa nuova versione della soluzione sviluppata da Google si distingue per l’integrazione di avanzati sistemi di watermarking, come SynthID, che pongono al centro la questione della tracciabilità e della responsabilità nell’utilizzo di contenuti generati artificialmente.

Uno degli aspetti più rivoluzionari di Lyria 3 Pro è senza dubbio la possibilità di generare brani musicali superando il precedente limite dei 30 secondi. Questa estensione temporale apre la strada a un utilizzo molto più ampio delle tracce, ideali per accompagnare vlog, podcast, tutorial video e altri contenuti multimediali. A seconda del piano sottoscritto, gli utenti possono produrre da 10 a 50 brani al giorno, garantendo una flessibilità produttiva che si adatta sia ai creator emergenti sia ai professionisti della comunicazione digitale.

Lyria 3 Pro è lo strumento ideale per creator (e non solo)

Il salto qualitativo non si limita però alla durata: Lyria 3 Pro introduce la possibilità di specificare le sezioni della traccia, come intro, strofe, ritornelli e bridge. Questa funzione, finora rara nei sistemi di musica generativa, consente ai creator di strutturare la colonna sonora in perfetta sintonia con la narrazione visiva o tematica dei propri contenuti. Ne deriva un output musicale che appare meno generico e più aderente alle esigenze narrative, riducendo drasticamente i tempi di post-produzione e favorendo una maggiore originalità.

L’innovazione di Google non si esaurisce nell’app Gemini. La strategia aziendale prevede l’integrazione dei modelli anche in piattaforme come Vertex AI, Google AI Studio, l’API Gemini, Google Vids e ProducerAI. Questo ampliamento consente a sviluppatori, content creator e professionisti della produzione audiovisiva di accedere agli strumenti di musica generativa in contesti diversificati, democratizzando l’accesso a tecnologie che, fino a poco tempo fa, erano appannaggio di una ristretta élite tecnica.

Particolare attenzione è stata riservata da Google al tema dell’addestramento responsabile dei modelli. La suite Lyria 3 Pro è stata sviluppata in collaborazione con professionisti del settore musicale, utilizzando esclusivamente materiali per i quali YouTube e Google dispongono di diritti d’uso secondo i termini di servizio e accordi di partnership. Un aspetto cruciale riguarda la tutela degli artisti: il sistema è stato progettato per non replicare fedelmente lo stile di singoli musicisti, anche se menzionati nei prompt, prevenendo così rischi di plagio e imitazione non autorizzata.

Sicurezza e tracciabilità con SynthID

Tutte le tracce generate tramite Lyria 3 Pro vengono marchiate con SynthID, una tecnologia proprietaria che garantisce l’attribuzione e la tracciabilità dei contenuti. Questo watermark invisibile permette di risalire all’origine delle creazioni, fornendo un ulteriore livello di sicurezza e responsabilità nell’uso di contenuti generati artificialmente. In un contesto in cui la distinzione tra produzione umana e automatica diventa sempre più sfumata, strumenti come SynthID rappresentano una risposta concreta alle crescenti richieste di trasparenza e controllo.

Per i creator digitali, l’adozione di Lyria 3 Pro comporta evidenti vantaggi: rapidità di produzione, personalizzazione delle colonne sonore e riduzione dei costi di licenza. Tuttavia, il mondo della musica tradizionale osserva con preoccupazione l’ascesa di strumenti AI che potrebbero comprimere i margini economici e mettere a rischio i diritti d’autore. La questione della trasparenza sull’origine dei dati di training resta irrisolta e alimenta un dibattito acceso tra artisti, esperti legali e osservatori del settore.