Gemini è in grado di riconoscere i video generati con l'AI

Nel panorama digitale attuale, dove l’Intelligenza Artificiale si intreccia sempre più con la produzione di contenuti, la necessità di strumenti in grado di distinguere tra reale e artificiale si fa impellente.

Proprio in questo scenario si inserisce la nuova funzione di verifica video lanciata da Gemini, un’iniziativa che promette di rivoluzionare il modo in cui affrontiamo l’autenticità dei contenuti multimediali. L’obiettivo è chiaro: fornire agli utenti la possibilità di analizzare clip video, fino a una durata massima di 90 secondi, per scoprire se siano stati creati o alterati tramite le tecnologie di Google. Al centro di questa novità c’è una tecnologia sofisticata, basata su marcatori digitali invisibili chiamati SynthID, che apre nuovi orizzonti nel campo della trasparenza e della responsabilità digitale.

La vera forza della nuova funzione di Gemini risiede nell’integrazione di un sistema di watermark invisibile all’interno dei contenuti generati. Questo non significa aggiungere loghi, simboli o elementi visivi riconoscibili, ma incorporare pattern digitali impercettibili sia all’occhio umano sia all’orecchio, che però risultano rilevabili da specifici algoritmi di analisi. Quando un utente carica un video nell’app di verifica video, il sistema esegue una scansione approfondita su audio e immagini, generando un report dettagliato che non si limita a un semplice “sì” o “no”, ma individua con precisione i segmenti in cui i marcatori SynthID sono stati rilevati.

Individuazione video AI, opportunità e limiti: la situazione attuale

L’introduzione della verifica video da parte di Google offre indubbi vantaggi, soprattutto in termini di rapidità e semplicità d’uso per l’utente medio. La possibilità di analizzare brevi video in pochi istanti rende lo strumento particolarmente utile per chi desidera verificare rapidamente l’autenticità di contenuti sospetti, specialmente sui social media o in contesti dove la velocità è cruciale.

Tuttavia, la soluzione non è priva di restrizioni. Il sistema, infatti, è in grado di riconoscere solo i watermark inseriti dai tool proprietari di Google, escludendo di fatto tutti quei video che siano stati generati o modificati attraverso altre piattaforme AI. Questo limite riduce la portata dello strumento, soprattutto considerando la varietà di software e servizi oggi disponibili sul mercato. Inoltre, il vincolo dei 90 secondi e dei 100 MB rappresenta una barriera significativa per chi lavora con video di maggiore durata o risoluzione, come nel caso di giornalisti investigativi o creatori di contenuti professionali.

Se da un lato la funzione di verifica video costituisce un importante passo verso una maggiore trasparenza, dall’altro gli esperti e le organizzazioni che si occupano di privacy mettono in guardia rispetto a un rischio fondamentale: l’affidabilità del watermark non può essere considerata una garanzia assoluta. Un video contrassegnato da SynthID potrebbe comunque essere utilizzato in modo ingannevole, mentre contenuti autentici potrebbero essere manipolati in un secondo momento senza lasciare tracce rilevabili dal sistema.

La comunità tecnologica sottolinea quindi la necessità di andare oltre le soluzioni proprietarie, promuovendo lo sviluppo di standard aperti e interoperabili che consentano a diversi strumenti di dialogare tra loro. Solo in questo modo sarà possibile evitare una frammentazione eccessiva del panorama digitale e offrire una protezione realmente efficace contro la disinformazione.