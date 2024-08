Gemini è ora in grado di rifinire le bozze su Gmail

Google sta affinando Gemini e i suoi strumenti di scrittura nel contesto di Gmail. In tal senso, l’Intelligenza Artificiale sembra ora essere in grado di interagire al meglio con contenuti scritti dall’utente, rifinendo le bozze dei messaggi.

Tra le opzioni Aiutami a scrivere di Gemini (come Formalizza ed Elabora) ora figura anche Rifinisci che, come chiarito da Google sul blog, aiuterà gli utenti a perfezionare le e-mail. Per rendere più semplice l’utilizzo dell’IA, la compagnia ha anche aggiunto delle scorciatoie direttamente nel corpo delle e-mail per facilitare la scelta del tool specifico da usare.

Come confermato da Google, tutto ciò è riservato agli utenti con account a pagamento Google One AI Premium o chi ha ottenuto il componente aggiuntivo Google per Workspace.

Gemini e Gmail: l’IA permette una gestione avanzata dei messaggi di posta elettronica

Agli utenti che rientrano nelle due suddette categorie basta aprire una bozza vuota per vedere apparire la voce Aiutami a scrivere che, se selezionata, permette a Gemini di creare l’e-mail.

Nel caso si cominci a scrivere un messaggio (almeno 12 parole) a schermo dovrebbe apparire la scorciatoia Perfeziona la mia bozza. Selezionando la stessa, Gemini offre diverse voci disponibili, ovvero Rifinire, Formalizzare, Elaborare o Accorciare.

Non è la prima volta che Gemini dimostra una particolare predilezione per Gmail, visto che l’IA di Google è da tempo strettamente legata alla piattaforma di posta elettronica. Nelle scorse settimane, per esempio, Gmail ha potuto godere dell’integrazione di una nuova barra laterale dedicata all’IA.

Senza ombra di dubbio, nel corso dei prossimi mesi, Google continuerà in questa direzione proponendo implementazioni sempre più interessanti e avanzate.