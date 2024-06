Gemini: l'esecuzione nativa su Chrome è straordinariamente veloce

Google è tra le aziende che stanno investendo maggiormente sull’intelligenza artificiale. Gemini, il modello di Big G, trova sempre più spazio sui suoi dispositivi e servizi, modificando di conseguenza anche l’esperienza degli utenti che utilizzano l’AI su desktop e/o mobile. Per quanto riguarda l’offerta su PC e Mac, si può dialogare con Gemini direttamente da Chrome sfruttando l’apposito sito web, e con ottimi risultati anche. Ma a breve si potrà fare di più.

Gemini Nano è la versione del modello più efficiente per lo svolgimento di attività sul singolo dispositivo e debutterà anche in Chrome, il browser del colosso di Mountain View. Sì, ma quanto bisognerà attendere? Forse meno del previsto, perché nella versione Canary di Chrome è stato già avvistato e messo alla prova. A condividere la scoperta è stato l’utente @mortenjust su X, che mostra anche quanto sia incredibilmente veloce Gemini su Chrome.

This is fast. Chrome running Gemini locally on my laptop. 2 lines of code. pic.twitter.com/R8twlDbUD2 — Morten Just (@mortenjust) June 24, 2024

La clip (con tanto di cronometro) non può che lasciare di stucco. Il chatbot, che essendo integrato in Chrome non richiede estensioni o soluzioni simili, è in grado di rispondere istantaneamente a qualsiasi domanda. Altro vantaggio è che sembra funzionare anche offline, quindi anche in assenza di una connessione a internet il modello AI sarà in grado di elaborare i prompt.

Chiunque voglia già provare questa nuova esperienza, può farlo scaricando l’ultima build Chrome Canary e apportando alcune modifiche al codice. Di seguito un video che mostra il procedimento:

No library or anything, it’s a native part of some future version of Chrome pic.twitter.com/zDdRCCwTqL — Morten Just (@mortenjust) June 24, 2024

Non è nota la finestra di lancio di questa funzionalità nella versione stabile di Chrome, ma sembra che la “cottura” sia a buon punto e che non bisognerà attendere più di tanto.