Gemini ora capisce i video e li riassume per noi: una svolta per il lavoro

Google Drive introduce l’analisi dei video grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale Gemini. Questa innovazione è pensata per gli utenti premium di Google Workspace, e permette di semplificare la gestione dei contenuti multimediali aziendali offrendo strumenti avanzati per estrarre rapidamente informazioni chiave dai video.

Drive, Gemini e i video: cosa cambia

La nuova funzionalità consente di ottenere riassunti istantanei dei video caricati su Google Drive. L’interfaccia è intuitiva: aprendo un video, è sufficiente cliccare sull’icona di Gemini situata nell’angolo superiore destro. Questo attiva un pannello laterale che presenta un riassunto del contenuto e suggerimenti utili come “Elenca i punti chiave” o “Crea una lista di azioni”. Gli utenti possono inoltre porre domande specifiche relative al video, ricevendo risposte precise e contestualizzate.

Questa tecnologia è particolarmente vantaggiosa per i professionisti, perché elimina la necessità di rivedere integralmente i video di riunioni, eventi o presentazioni. La possibilità di individuare rapidamente le informazioni essenziali rappresenta un’estensione naturale delle funzionalità di analisi già introdotte per i documenti PDF.

Un’altra novità introdotta su Google Drive riguarda una nuova sezione di analisi all’interno del pannello “Dettagli”. Questa funzione consente di monitorare il numero di visualizzazioni dei video caricati, fornendo dati utili per valutare l’interesse e l’impatto dei contenuti.

Chi può usare la nuova funzione

Attualmente, questa funzione è disponibile solo per i video in inglese e solo per chi ha uno di questi abbonamenti a Google One/Workspace è riservato agli abbonati a AI Premium (ora rinominato AI Pro e livelli superiori) e a determinati clienti di Google Workspace. I piani supportati includono:

Google One AI Pro

Google One AI Ultra

Google Workspace Business Standard

Google Workspace Business Plus

Google Enterprise Standard

Google Enterprise Plus

Utenti con add-on Gemini Education o Gemini Education Premium

L’implementazione della funzionalità sarà progressiva nelle prossime settimane. Tuttavia, va sottolineato che l’app di Gemini non supporta ancora il caricamento diretto di video per l’analisi. Questo potrebbe rappresentare una limitazione per alcuni utenti, ma non diminuisce il potenziale trasformativo di questa tecnologia.