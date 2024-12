Gemini può individuare e leggere PDF aperti sullo smartphone

L’ultima versione dell’app Files di Google permette richiamare Gemini mentre si guarda un PDF, con la possibilità di chiedere informazioni specifiche sul file in questione.

Come riferito da Mishaal Rahman, giornalista di Android Police, la funzione è disponibile per gli abbonati a Gemini Advanced ed è in fase di implementazione giusto in questi giorni.

Come riportato dall’esperto, nei dispositivi in cui la funzionalità è disponibile, durante la lettura dei PDF dovrebbe apparire un apposito pulsante per chiedere approfondimenti sul documento aperto. Selezionando lo stesso è possibile porre domande, nello stesso modo in cui solitamente si chiedono informazioni a ChatGPT su un file con la stessa estensione.

La funzione in questione non è di certo una novità inaspettata, visto che Google aveva già annunciato la sua implementazione nel contesto della conferenza I/O dello scorso maggio.

Per spiegare meglio come dovrebbe lavorare il suddetto bottone, Rahman ha pubblicato un post su X con tanto di screenshot, nel quale è possibile individuare il bottone con la dicitura “Ask about this PDF“:

Google is rolling out the “Ask about this PDF” feature it announced at I/O!

When you open a PDF file using the Files by Google app and invoke the @GeminiApp on it, you’ll soon see an “ask about this PDF” chip above the Gemini overlay. If you tap this chip, you can then ask… pic.twitter.com/jDmI5vQipU

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 21, 2024