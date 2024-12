Google Gemini: arrivano nuove estensioni per chiamate e messaggi

Gli sviluppatori di Google sembrano lavorare senza sosta per migliorare Gemini, lo strumento AI della compagnia di Mountain View.

Tra le più recenti aggiunte a tale strumento figurano alcune estensioni che si preannunciano molto utili. Stiamo parlando di componenti aggiuntivi che vanno a rafforzare l’utilità di app come Messaggi, Telefono e WhatsApp.

Per provare le nuove estensioni è necessario avere attivato Gemini App Activity e, una volta appurato, selezionare l’icona del profilo in alto a destra dell’app Gemini, toccando poi Estensioni per vedere se le nuove integrazioni sono disponibili sul dispositivo in uso.

Nel caso dell’estensione Messaggi, l’AI andrà a interagire con l’app di messaggistica predefinita, facilitando la composizione e la modifica dei messaggi. Per quanto concerne Telefono, come già anticipato in passato, si parla di uno strumento utile per comporre numeri telefonici senza toccare lo smartphone.

Messaggi, Telefono e WhatsApp: l’integrazione di Gemini con l’ecosistema Google è pressoché totale

L’estensione di WhatsApp è una sorta di fusione tra le due precedenti, essendo in grado di comporre messaggi ed effettuare chiamate tramite la nota app di messaggistica grazie all’aiuto di Gemini.

Secondo i primi test portati avanti dal sito Android Police, i nuovi strumenti sembrano comportarsi in modo perfetto, con quella di WhatsApp che ha ancora qualche difficoltà a individuare contatti specifici. A quanto pare, l’aggiornamento sembra essere graduale e, nel giro di poco tempo, dovrebbe risultare essere accessibile in tutto l’ecosistema Android.

Un’estensione è considerabile “un’aggiunta speciale” che permette all’AI di interagire con altre app e servizi, rendendo Gemini ancora più efficace durante il lavoro o la vita quotidiana dell’utente. Giusto qualche giorno fa abbiamo segnalato anche un’estensione di Gemini studiata appositamente per interagire con Spotify.