Google Gemini ora ti fa ascoltare la musica su Spotify

Le continue integrazioni che portano ai chatbot varie possibilità in più rispetto al passato sono ciò che piace agli utenti. Gli amanti della musica questa volta saranno contenti di sapere che a bordo di Gemini, AI di Google, è arrivata la possibilità di riprodurre la musica di Spotify. Google ha infatti introdotto una nuova funzionalità proprio per Gemini: un’estensione che permette di cercare la musica direttamente dalla celebre piattaforma streaming e schiacciare su “Play”. Il tutto avviene comodamente tramite comandi vocali. Si tratta di un importante passo avanti per l’assistente vocale, che amplia le opzioni disponibili per lo streaming musicale.

Fino a oggi, Gemini offriva principalmente l’integrazione con YouTube Music, ma ora anche Spotify entra in gioco. Sebbene l’estensione non sia ancora visibile nell’elenco delle funzioni di Gemini, la pagina di supporto ufficiale di Google è già attiva, segno che il rilascio è imminente.

Come funziona l’integrazione di Spotify per Google Gemini

Per utilizzare questa novità, è necessario collegare il proprio account Spotify a quello di Google. Chi ha già effettuato questa operazione tramite altri servizi Google sarà già pronto. Altrimenti, il collegamento è semplice:

Chiedere a Gemini di riprodurre, cercare o sfogliare musica su Spotify; Se l’account Spotify non è ancora collegato, Gemini vi guiderà nel processo di configurazione.

Una volta completato, sarà possibile:

Riprodurre canzoni, album o playlist specifiche;

Cercare brani basandosi su artista, genere, o persino testi;

Trovare playlist adatte a diversi stati d’animo o attività.

Questi in basso sono esempi di comandi ma bisogna impartirli in inglese e, almeno per il momento, solo su Android:

“Riproduci la mia Playlist Spotify chiamata [nome playlist].”

“Ricerca musica rilassante su Spotify.”

“Riproduci [titolo brano] di [nome artista] su Spotify.”

Se sono connessi più servizi musicali, Gemini utilizzerà quello usato più di recente, ma si può specificare Spotify usando il comando “@Spotify”.