Gemini ora può rispondere a domande su Google Maps

Una nuova funzione legata a Gemini permette all’Intelligenza Artificiale di collegarsi direttamente a Google Maps. In termini pratici, gli utenti potranno porre domande riguardanti luoghi specifici, per esempio chiedendo dove si trova un determinato negozio o quali prodotti vende.

La funzione era già stata intravista da alcuni esperti che, più di un mese fa, avevano individuato porzioni di codice che ne rivelavano l’imminente rilascio.

La nuova funzione dovrebbe essere disponibile attraverso un apposito chip, denominato “Ask about place” (traducibile in Chiedi informazioni sul luogo). Come riportato dal sito di Android Authority, le applicazioni di questa implementazioni sono molteplici e vanno dalla semplice spesa quotidiana fino all’utilizzo da parte dei turisti.

Selezionando la suddetta voce Ask about place, l’URL relativo a Google Maps viene trasmesso a Gemini, per fornire all’AI il contesto preciso in cui effettuare la ricerca. Una volta che ciò avviene, Gemini sarà in grado di rispondere a domande sull’attività, dal miglior percorso per raggiungerlo fino ai singoli dettagli dei menu di un ristorante.

Come funziona l’integrazione di Gemini in Google Maps

Stando ai primi test effettuati, questa nuova funzione lavora meglio con singole attività commerciali rispetto a ricerche generiche, con contesti in cui l’utente chiede informazioni rispetto a strade, quartieri o intere città.

In alcuni casi, inoltre, Gemini sembra semplicemente effettuare una ricerca su Google e fornire la risposta così com’è all’utente. Nonostante ciò, calcolando che si tratta di una funzione nuova e complicata da gestire, i risultati sembrano a dir poco incoraggianti.

Ask about place è ancora in fase d distribuzione e, nel corso dei prossimi giorni e settimane, dovrebbe raggiungere un numero sempre maggiore di utenti. Anche se al momento la funzione sembra disponibile per tutti, non è dato sapere se questa sarà poi disponibile solo per gli iscritti a Gemini Advanced o meno.