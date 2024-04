Gemini per Android permetterà l'upload di tutti i file, non solo immagini

L’arrivo del nuovo modello linguistico di intelligenza artificiale Gemini ha cambiato le carte in tavola. Il dominio di ChatGPT è stato intaccato da un concorrente più che valido che ha sostituito il mai tanto amato Bard.

Quando è arrivata ufficialmente l’app di Gemini, i miglioramenti hanno continuato a bollire in pentola. Google non ha mai smesso di lavorare al fine di rendere l’AI sempre migliore e quanto più capace possibile di soddisfare le richieste.

Di recente ad esempio, è saltato fuori che l’app potrebbe presto aggiornarsi con la possibilità di fornire l’opzione “Risposte in tempo reale”, ma non finisce qui. Stando a quanto riportato dalle fonti più attendibili, il prossimo miglioramento di Gemini riguarderà la possibilità di caricare anche file diversi dalle semplici immagini.

Gemini sta per aggiornarsi: gli utenti potranno caricare file di ogni tipo

Individuato da fonti molto autorevoli, il nuovo aggiornamento riguardante Gemini potrebbe essere più interessante del previsto. Pare infatti che Google stia preparando l’app dedicata ad Android per ricevere presto una nuova funzionalità. Stando a quanto si apprende, gli utenti potrebbero presto avere la possibilità di caricare anche i documenti in Gemini. La funzionalità in questione era presente all’interno dei codici proprio dell’app Android.

Come mostrano le immagini in sequenza qui in alto, si può scegliere di abilitare il caricamento di file diversi dalle semplici immagini. Purtroppo, almeno per il momento, la feature non funziona anche se è già possibile abilitarla. A rincuorare i più ansiosi c’è il fatto che è già disponibile; questo lascia presupporre che non manca molto all’effettiva implementazione.

Gli esperti ritengono che la funzionalità riservata a Gemini potrebbe essere riservata almeno inizialmente a Google Workspace o magari a Gemini Advanced. Ora è solo questione di tempo: a breve si avranno informazioni molto più chiare e precise, magari con una data di rilascio.