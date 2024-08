Gemini potrebbe a breve consentire di ascoltare Spotify

Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni sul web, gli utenti di Spotify potrebbero presto avere delle novità importanti. Le notizie riferiscono che potrebbero infatti essere in grado di controllare la propria musica e i propri podcast direttamente tramite il chatbot Gemini di Google.

Dando infatti uno sguardo molto approfondito al codice dell’app Google, è saltata fuori un’estensione Spotify in fase di sviluppo per Gemini. Ciò significa che gli utenti potrebbero ben presto essere in grado di riprodurre musica e podcast da Spotify senza uscire dall’interfaccia di Gemini.

Gemini potrebbe a breve consentire l’accesso diretto a Spotify per gli utenti

Ci sarebbero dei test in corso proprio per questa funzionalità, i quali avrebbero anche avuto successo. Gli utenti che hanno avuto modo di testare il tutto, hanno notato però una piccola incongruenza: prima di riprodurre il brano tramite Spotify, è saltata fuori una schermata inerente a YouTube Music. Potrebbe trattarsi di un piccolo difetto legato ovviamente al fatto che proprio YouTube Music sia la piattaforma di base di Google.

Sembra che l’integrazione con Spotify consentirà persino la riproduzione in background, permettendo di ascoltare le canzoni senza dover dunque aprire l’app Spotify.

Dando un’occhiata al codice di Google però sono venute fuori anche altre novità: sarebbero infatti in arrivo altre estensioni per Gemini. Queste includono potenziali integrazioni con Google Home, l’app Telefono e Utilità. Da qui si capisce dunque che Google sta lavorando per rendere Gemini più utile collegandolo a una gamma più ampia di app e servizi.

Sebbene queste funzionalità siano promettenti, è importante ricordare che sono ancora in fase di sviluppo. Bisognerà quindi attendere l’arrivo di una versione ufficiale per vedere esattamente come funziona l’estensione Spotify e quali funzionalità offrirà. Gli utenti appassionati di musica ed intelligenza artificiale potrebbero unire insieme i due mondi per avere un’esperienza unica. Ci saranno notizie molto presto.