Gemini potrebbe presto commentare i Ricordi di Google Foto

La funzione Ricordi dell’app Google Foto lavora proponendo agli utenti vecchi scatti e video, andando a selezionare tali contenuti dalle raccolte per celebrare occasioni speciali, viaggi e quant’altro. A quanto pare, tale funzionalità potrà presto giovare di un aggiornamento legato all’Intelligenza Artificiale, più precisamente a Gemini.

Come riportato dal sito di Android Authority, l’ultima versione dell’app per Android include del codice nascosto che rivela una possibile futura implementazione. Un team di esperti è dunque riuscito ad attivarlo, potendo apprezzare quella che potrebbe essere una possibile funzione proposta da Google.

Secondo i test effettuati, si tratta di un sistema di “riepilogo” dei ricordi basato su Gemini. L’IA dovrebbe essere dunque in grado di creare delle presentazioni tramite Ricordi, con tanto di musica di sottofondo in linea con il contenuto, accompagnando il tutto con un commento testuale.

Tutto questo potrebbe risultare superfluo per molti utenti, mentre per altri potrebbe anche risultare fastidioso. Trattandosi di semplici frammenti di codice, non è però detto che Google implementi poi effettivamente questa funzionalità.

Secondo le prime analisi, Gemini potrebbe comunque offrire una funzione “naturale” in grado di soddisfare un’altra vasta fetta d’utenza. A quanto pare, l’IA di Google si affiderà al riconoscimento delle immagini e ad altri fattori come i tag di posizione per comprendere al meglio i contenuti delle foto.

In ogni caso, va detto come secondo le letture del codice questa funzione dovrebbe risultare facoltativa. Stando a quanto sostenuto da chi ha potuto visionare i frammenti di codice, la potenziale implementazione potrebbe non essere molto lontana nel tempo.

Google Foto è un’app che, nel corso degli ultimi mesi, ha ricevuto molte attenzioni da parte degli sviluppatori di Mountain View. Oltre ad alcuni nuovi filtri di ricerca, introdotti poco più di un mese fa, di recente l’app ha sostituito le classiche librerie con le raccolte.