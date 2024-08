Google Foto: arriva un nuovo filtro utile per trovare subito le vostre foto

Capita a tutti di dover cercare una foto all’interno della propria galleria e di far fatica a recuperarla. Magari si mescola con tante altre immagini uguali o semplicemente sono talmente tante le foto che andarla poi a cercare diventa indaginoso e prolisso. Proprio a tal proposito, secondo le ultime informazioni trapelate sul web, Google Foto potrebbe presto introdurre nuovi filtri di ricerca per aiutare gli utenti a setacciare perbene tutta la libreria. In questo modo Google fornirebbe un aiuto in più per recuperare le foto più recenti correlate ad una parola chiave di ricerca o quelle che si avvicinano a quella parola chiave.

Questi filtri arriveranno probabilmente con un futuro aggiornamento, anche se sono trapelate su internet alcune notizie dopo un’attenta analisi dell’apk di Google Foto. È proprio in questo modo che si riesce a prevedere le funzionalità che potrebbero arrivare all’interno di un’app in futuro, ovvero analizzando il codice in lavorazione. Tuttavia, è possibile che tali funzionalità previste non arrivino mai ad equipaggiare la versione stabile.

Google Foto prepara l’aggiornamento con un filtro per cercare le foto

Nuove stringhe di codice individuate nella versione 6.94 di Google Foto hanno portato alla luce alcune novità. Sono infatti in arrivo due nuovi filtri di ricerca: “Più recenti” e “Migliore corrispondenza“. Come suggerisce il nome, il filtro “Più recenti” si occuperà di ordinare i risultati di ricerca in ordine cronologico, con le foto più recenti visualizzate in alto.

Il filtro “Best match” o “Migliore corrispondenza” invece mostrerà foto che corrispondono molto alla parola chiave di ricerca. È questo il filtro che va diritto al sodo inquadrando tutte le foto che corrispondono a quella parola.

Questi filtri però non sono l’unico modo con cui Google prevede di migliorare la ricerca nell’app Foto. L’azienda sta infatti lavorando anche per aggiungere la possibilità di visualizzare album scorrevoli nei risultati di ricerca.