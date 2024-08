Google Foto cambia tutto: addio libreria, benvenute Raccolte

L’app Google Foto è stata di recente modificata dagli sviluppatori, mandando in pensione la scheda libreria in favore di un nuovo di gestire le immagini, ovvero le Raccolte.

Secondo Google, questa soluzione dovrebbe permettere di rendere più facile la ricerca all’interno dei contenuti, con le Raccolte che sono una sorta di aggregazione di tutti gli album dell’utente, sia quelli privati che quelli condivisi.

Non solo: la suddivisione riguarda anche i singoli contenuti, con cartelle specifiche dedicate a persone e animali domestici, altre per documenti o luoghi, con una suddivisione per i contenuti presenti localmente sullo smartphone e altri conservati in Google Drive. A non cambiare è l’icona a forma di scaffale che, di fatto, resta la stessa rispetto a quella della libreria.

Le nuove Raccolte di Google Foto saranno disponibili a tutti nel giro di poco tempo

Gli utenti possono andare sull’apposita scheda, selezionare la voce Album e cambiare la visualizzazione delle foto, scegliendo tra Tutti, Condivisi con me o I miei album. Le voci Preferiti e Cestino sono visualizzate in alto, mentre altri due riquadri rimanenti dovrebbero offrire una panoramica sugli elementi visitati maggiormente, come spiegato da Google.

La sostituzione della libreria con le Raccolte è in fase di attuazione e, nel giro di qualche settimana, dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti di Google Foto, tanto in ambiente Android quanto su iOS. Come riportato dal sito 9to5Google, il debutto delle Raccolte è stato accompagnato anche da un nuovo design della scheda di ricerca. Al posto dei precedenti riquadri, appaiono infatti alcune opzioni suggerite.

Altra novità recente riguardo Google Foto sono il nuovo filtro Best match (ovvero “miglior corrispondenza“) che dovrebbe aiutare ulteriormente gli utenti che hanno a che fare con un gran numero di foto.