Germania prepara una migrazione da 30.000 PC da Microsoft a Linux

Schleswig-Holstein, uno dei 16 Länder tedeschi, sta portando avanti una delle più grandi migrazioni verso il software open source mai intraprese da un’amministrazione regionale tedesca.

Il programma interessa circa 30.000 postazioni e punta a ridurre progressivamente la dipendenza dai prodotti Microsoft, intervenendo non soltanto sul sistema operativo ma anche su posta elettronica e altri strumenti.

La decisione politica risale al 2024 e nasce dall’obiettivo di aumentare il controllo sui dati e sulle infrastrutture digitali pubbliche. Il progetto procede per fasi: alcune componenti sono già migrate, mentre il passaggio completo a Linux richiede ancora la sostituzione o l’adattamento di applicazioni specialistiche. Il risultato è quindi ancora in costruzione, ma il volume dell’operazione rende Schleswig-Holstein un caso significativo per il settore pubblico europeo.

La Germania regionale abbandona progressivamente Microsoft

Uno dei passaggi più importanti riguarda la posta elettronica. Nell’ottobre 2025 l’amministrazione ha completato la migrazione da Microsoft Exchange e Outlook a Open-Xchange e Thunderbird.

L’operazione ha interessato più di 40.000 caselle di posta e oltre 100 milioni di messaggi e informazioni di calendario, richiedendo circa sei mesi di lavoro. Il trasferimento ha quindi coinvolto dati e servizi infrastrutturali, non soltanto l’applicazione utilizzata quotidianamente dai dipendenti.

Anche LibreOffice ha raggiunto una fase avanzata della transizione. All’inizio del 2026 circa l’80% dell’ambiente di lavoro amministrativo risultava già migrato alla suite open source. Il piano comprende inoltre Nextcloud per la collaborazione e la condivisione dei file, mentre Linux rappresenta la piattaforma destinata a sostituire Windows. La strategia ufficiale considera questi strumenti parte di un percorso coordinato verso una maggiore autonomia rispetto ai fornitori proprietari.

La sostituzione di sistemi così radicati comporta però difficoltà operative. Durante la migrazione della posta sono emersi problemi nell’assegnazione di alcuni account, causando disservizi nelle comunicazioni di alcuni uffici. L’episodio evidenzia quanto una transizione di queste dimensioni dipenda dall’integrazione tra identità digitali, archivi, calendari, procedure interne e applicazioni collegate. Non basta quindi installare un programma alternativo: occorre verificare che l’intera catena operativa continui a funzionare dopo il cambiamento.

Il passaggio a Linux resta la sfida principale

La sostituzione di Windows costituisce il passaggio tecnicamente più complesso del programma. Secondo la documentazione regionale, Linux dovrà diventare il sistema operativo delle postazioni interessate, ma diverse applicazioni specialistiche richiedono ancora interventi di compatibilità o sostituzione. Nel luglio 2026 risultavano oltre 100 procedure basate su Microsoft Access ancora coinvolte nel lavoro di transizione. Il dato mostra perché il sistema operativo rappresenti l’ultima grande fase del progetto: le applicazioni proprietarie possono incorporare database, macro e procedure difficili da trasferire direttamente su una piattaforma differente.

Il governo regionale stima che il programma possa ridurre la spesa per le licenze di oltre 15 milioni di euro all’anno. Per il 2026 sono stati inoltre previsti circa 9 milioni di euro di investimenti una tantum per sostenere la migrazione e lo sviluppo delle alternative open source. Si tratta di stime ufficiali dell’amministrazione, non di una verifica indipendente del risparmio netto: formazione, assistenza, sviluppo e manutenzione restano infatti costi da considerare nella valutazione complessiva.

Il progetto dimostra così che una migrazione pubblica di grandi dimensioni richiede una trasformazione graduale dell’infrastruttura, anziché un semplice cambio di sistema operativo. Posta elettronica e strumenti di produttività hanno già compiuto passi significativi, mentre Linux resta il tassello ancora da completare. La capacità di mantenere operative le applicazioni specialistiche sarà determinante per arrivare alla sostituzione definitiva di Windows sulle circa 30.000 postazioni coinvolte.