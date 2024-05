Gestire le proprie password è più semplice: NordPass ora costa 1,49 €/mese

Per gestire tutte le proprie password non serve avere un blocco appunti o una memoria di ferro. Basta puntare su di un password manager, un sistema semplice, efficace e sicuro per salvare tutte le password dei propri account e avere queste informazioni sempre disponibili, su tutti i propri dispositivi. La soluzione giusta per chi è alla ricerca di un nuovo password manager, in questo momento, è NordPass. Con la nuova promozione in corso in questo momento, NordPass è disponibile con un costo di appena 1,49 euro al mese.

La promozione riguarda l’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra e con garanzia di rimborso di 30 giorni che consente di “provare” il servizio. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito di NordPass. L’attivazione è immediata e il servizio è utilizzabile su tutti i propri dispositivi.

NordPass Premium: il modo semplice per gestire le password

Già utilizzato da milioni utenti, NordPass Premium è il servizio più completo per la gestione delle password. Tra le funzionalità incluse troviamo:

la possibilità di sfruttare un archivio sicuro per la gestione delle password su tutti i propri dispositivi

per la gestione delle password su tutti i propri dispositivi il generatore di password sicure

il sistema per la rilevazione e la sostituzione di password deboli

Il password manager prevede, inoltre, la presenza di un vault sicuro che rende inaccessibili le password anche ai gestori del servizio. I dati dell’utente, quindi, restano davvero privati. Il costo del servizio è di appena 1,49 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra. Lo sconto complessivo in questo modo è del 50%. C’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni e il servizio è personalizzabile con l’aggiunta di NordVPN, al costo di 4,19 euro al mese, e di 1 TB in cloud, al costo di 1 euro al mese.