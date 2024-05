Dimentica le password con NordPass: il piano Premium in sconto del 60%

Se ricordare la password del proprio account di posta elettronica o del computer può essere relativamente semplice, altrettanto non si può dire per gli altri servizi a cui si è iscritti. D’altronde anche un genio come Einstein avrebbe difficoltà a ricordare tutte le credenziali di oggi.

Per fortuna però esiste una soluzione: il password manager, un programma che consente di salvare password e passkey in modo sicuro e compilare i campi delle credenziali in automatico. Tra i migliori servizi oggi disponibili figura NordPass, in queste ore protagonista di una nuova allettante offerta sul piano Premium di due anni, disponibile a 1,19 euro al mese con 3 mesi extra in regalo.

NordPass Premium in offerta a 1,19 euro al mese per due anni

Progettato da Nord Security, l’azienda alle spalle di NordVPN per intenderci, NordPass è un password manager ideale per generare password complesse, memorizzare credenziali e passkey illimitate, oltre che per accedere alle password su qualsiasi dispositivo (anche offline).

Si rivela uno strumento importante anche per gli acquisti online. Infatti permette di archiviare i dati delle carte di credito in modo sicuro, inserendoli poi in automatico al momento dell’acquisto.

Con il password manager sviluppato da Nord Security si ricevono inoltre notifiche tempestive qualora i propri dati siano in pericolo. Si tratta di una funzionalità fondamentale, in particolare qualora un sito web venga violato, dando così modo ai cybercriminali di accedere a password, informazioni personali e carte di credito.

In queste ore il piano di due anni di NordPass Premium è in offerta a 1,19 euro al mese, grazie al maxi sconto del 60%. E se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, potrai contare sulla garanzia di rimborso di 30 giorni.