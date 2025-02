Gestisci le risposte alle recensioni online in modo più efficace con l'AI

I titolari di un brand o di un’attività che possono vantare una presenza sui social significativa sanno bene quanto sia importante mantenere una buona reputazione del marchio. In questo gioca ruolo fondamentale la gestione delle recensioni online, come hanno dimostrato di recente diversi casi (anche qui in Italia).

A tal proposito segnaliamo l’innovativa piattaforma AI Vista Social, che tra le sue tante funzionalità offre anche una gestione avanzata delle recensioni sui social media e più in generale su Internet. Il suo utilizzo è consigliato in particolare per hotel, ristoranti e qualsiasi altra azienda che vuole mantenere un rapporto diretto – e naturalmente positivo – con i propri clienti.

Tutti i piani di Vista Social offrono un prova gratuita di 14 giorni, senza la necessità di inserire i dati della propria carta di credito. Al termine si può scegliere se proseguire, a partire da 39 euro al mese con l’account Standard, oppure disdire senza costi.

Gestire le risposte alle recensioni online in modo più efficiente con Vista Social

Di seguito presentiamo una breve lista dei vantaggi portati da una piattaforma AI come Vista Social nella gestione delle recensioni online da parte di un’azienda di qualsiasi tipo:

Monitoraggio delle recensioni in tempo reale : tramite la dashboard di Vista Social si possono controllare in tempo reale le recensioni lasciate su Google My Business, Facebook e altre piattaforme simili.

: tramite la dashboard di Vista Social si possono controllare in tempo reale le recensioni lasciate su Google My Business, Facebook e altre piattaforme simili. Notifiche automatiche : per ogni nuova recensione si riceve una notifica automatica, in modo da non perderne nemmeno una.

: per ogni nuova recensione si riceve una notifica automatica, in modo da non perderne nemmeno una. Risposte da un’unica piattaforma : un altro vantaggio di Vista Social è poter rispondere a tutte le recensioni online da una singola postazione, senza dunque la necessità di doversi collegare a ogni account dedicato (Google My Business, Facebook e altri).

: un altro vantaggio di Vista Social è poter rispondere a tutte le recensioni online da una singola postazione, senza dunque la necessità di doversi collegare a ogni account dedicato (Google My Business, Facebook e altri). Analisi del sentiment : un’ulteriore funzionalità è l’analisi del sentiment delle recensioni, grazie alla quale è possibile capire gli aspetti più apprezzati della propria attività e quelli invece che sono da migliorare.

: un’ulteriore funzionalità è l’analisi del sentiment delle recensioni, grazie alla quale è possibile capire gli aspetti più apprezzati della propria attività e quelli invece che sono da migliorare. Risposte automatiche: volendo, si ha infine l’opportunità di automatizzare le risposte sfruttando modelli personalizzati, al fine di risparmiare tempo prezioso senza per questo trasmettere l’idea che la risposta arrivi da un robot.

Vista Social offre una prova gratuita di 14 giorni per tutti i piani, durante la quale si ha accesso a tutte le funzionalità dell’account selezionato. Al termine del periodo di prova, i prezzi partono da 39 euro al mese.