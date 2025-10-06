GIMP 3.0.6 è disponibile: ecco le novità principali

Da poche ore è disponibile una nuova versione di GIMP, l’app open source cross-platform (GNU/Linux, macOS e Windows) di photo editing considerata un po’ da tutti l’alternativa free ad Adobe Photoshop. La nuova versione 3.0.6, che arriva circa quattro mesi dopo la 3.0.4, introduce alcune modifiche che, pur essendo minori, faranno comodo ai creativi.

Le novità di GIMP 3.0.6

In GIMP 3.0.6 c’è un nuovo toggle nelle finestre di dialogo Pennelli e Caratteri, per abbinare entrambi gli strumenti al tema colore. C’è ora un canale alfa per alcune trasformazioni e per l’unione dei filtri e un miglior supporto per pennelli di Photoshop.

GIMP 3.0.6 migliora anche la gestione dei colori, in particolare in caso di importazione delle tavolozze Lab e CMYK ACB, e migliora anche l’esportazione in formato SVG dei tracciati. Nella nuova versione, poi, lo strumento Testo mantiene il colore predefinito a meno che l’utente non confermi esplicitamente la modifica del colore.

Cambiamenti anche nel plug-in Stampa, che adesso apre una seconda finestra di dialogo per la messa a punto delle stampe per i bundle Flatpak e Snap. Migliora anche il supporto per le immagini scomposte YCbCr.

Infine, GIMP 3.0.6 migliora l’importazione dei formati immagine JPEG 2000, TIFF, DDS, SVG, PSP, ICNS, DICOM, WBMP, Farbfeld, XWD e ILBM e l’esportazione nel formato FITS.

Come è facile notare, quindi, si tratta di tanti piccoli ritocchi mirati, che saranno apprezzati da coloro che usa l’app in modo professionale e quotidiano e che, invece, verranno a stento notati dall’utente amatoriale.

Come installare GIMP 3.0.6

GIMP 3.0.6 è disponibile sul sito ufficiale dell’app come binario universale AppImage , eseguibile su qualsiasi distribuzione GNU/Linux, oppure come app Flatpak da Flathub.