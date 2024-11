GIMP 3.0: Release Candidate disponibile per i test pubblici

Il team di sviluppo del famoso software open source di fotoritocco GIMP ha annunciato la disponibilità generale della Release Candidate (RC) dell’attesissima versione GIMP 3.0. Dotato di un’interfaccia notevolmente migliorata, questa versione introduce notevoli miglioramenti nella gestione del colore. Include poi un’API pubblica stabile per consentire il porting di plug-in e script dalla serie GIMP 2.10. Inoltre, vi è il supporto per il caricamento di livelli da file TIFF salvati nel formato Autodesk Sketchbook e il supporto per immagini a 64 bit per pixel per il formato BMP.

GIMP 3.0 promette anche miglioramenti al non-destructive editing introducendo una casella di controllo opzionale “Unisci filtri” nella parte inferiore dei filtri NDE. Questa unisce il filtro immediatamente dopo il suo commit. Inoltre, include filtri non distruttivi su gruppi di livelli e l’implementazione della versione di archiviazione dei filtri nei file di progetto XCF di GIMP. Come riportato sul blog ufficiale del progetto: “Ciò ci consentirà di aggiornare i filtri in futuro senza influire sull’aspetto dei vecchi file di progetto quando vengono aperti. Sarà necessario ulteriore lavoro in GEGL per implementare completamente questa funzionalità, ma ciò può essere fatto dopo la versione 3.0 senza influire sui file di progetto esistenti“.

GIMP 3.0: le nuove funzionalità implementate

Tra le altre modifiche, l’interfaccia utente aggiornata di GIMP 3.0 consente di utilizzare la rotellina del mouse per scorrere le diverse schede di dialogo agganciabili. Anche i componenti GEGL e babl sono stati aggiornati con nuove funzionalità e molti miglioramenti. Lo stesso vale per i filtri Inner Glow, Bevel e GEGL Styles, e alcuni plugin hanno subito piccoli miglioramenti. Oltre a ciò, la nuova versione è dotata di un nuovo logo, una nuova schermata iniziale, miglioramenti al tema delle icone legacy per un aspetto ottimale sugli schermi HiDPI. Non manca poi la possibilità di esportare immagini con impostazioni diverse lasciando invariata l’immagine originale. Gli utenti interessati possono testare la Release Candidate di GIMP 3.0 scaricando e installando il Flatpak fornito dal team di sviluppo. Se si utilizza GNOME o KDE Plasma, basterà fare doppio clic sul file flatpakref e l’update si aprirà in GNOME Software o Plasma Discover.