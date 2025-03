Giravolta Microsoft: torna il supporto per i processori Intel di ottava, nona e decima generazione

Aveva fatto scalpore la decisione di Microsoft che nelle scorse settimane aveva rimosso i processori Intel di ottava, nona e decima generazione dalla lista dei chip supportati in Windows 11.

A stretto giro, tuttavia, i portavoce dell’azienda di Redmond si erano affrettati a precisare che la novità riguardava esclusivamente gli OEM, quindi i produttori di PC, e non gli utenti finali. A questi ultimi Microsoft consigliava di ignorare la lista dei processori compatibili con Windows 11 pubblicata a questo indirizzo, suggerendo di limitarsi ad accertare la compatibilità dei propri sistemi utilizzando l’utilità ufficiale PC Health Check.

Praticando l’ennesima “inversione ad U”, Microsoft ha adesso deciso di reintegrare il supporto per i processori Intel di ottava, nona e decima generazione anche nella lista destinata agli OEM.

Non è dato sapere perché la società guidata da Satya Nadella abbia deciso di applicare una modifica così importante per poi tornare sui propri passi nel giro di appena qualche giorno.

Certo è che la pagina con l’indicazione dei processori Intel supportati da Windows 11 non specificava, in modo chiaro, che l’elenco era destinato esclusivamente ai produttori di PC. Adesso, oltre al “reintegro” dei chip Intel di ottava, nona e decima generazione, Microsoft ha aggiunto una frase inequivocabile:

Questa pagina è costantemente aggiornata per riflettere i modelli di processori Intel che soddisfano i requisiti minimi di sistema per Windows 11. È destinata a OEM (Original Equipment Manufacturer) e ODM (Original Design Manufacturer) come conferma che le seguenti CPU possono essere utilizzate per i nuovi dispositivi Windows 11. Un aggiornamento della pagina effettuato il 13 febbraio 2025 non forniva informazioni accurate. Da allora è stata aggiornata, inclusa l’aggiunta dei modelli di processori Intel di ottava, nona e decima generazione e la riclassificazione per determinati modelli di processori Intel a supporto di Windows 11.