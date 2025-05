Gli iPhone bloccano alcuni messaggi vocali: che sta succedendo

Un simbolo apparentemente innocuo come l’ampersand, quella che in italiano chiamiamo “e commerciale” (&) sta causando notevoli disagi agli utenti iOS che utilizzano l’app Messaggi di Apple. Questo problema, identificato inizialmente nel podcast “Search Engine” e approfondito dal developer Guilherme Rambo, si manifesta in un contesto specifico: i messaggi vocali che contengono nomi propri o marchi commerciali con il simbolo “&” vengono sistematicamente bloccati.

iPhone blocca la &

Quando un utente invia un messaggio vocale con un riferimento come “Dave & Buster’s” o “H&M”, il mittente non nota alcun problema. Tuttavia, il destinatario vede i tre puntini di digitazione, che scompaiono senza che il messaggio venga mai consegnato.

Questo malfunzionamento non è casuale, ma legato al sistema di trascrizione automatica di Apple, che genera un errore di parsing XHTML sul dispositivo ricevente. Tale errore attiva il protocollo di sicurezza BlastDoor, che blocca il messaggio considerandolo una potenziale minaccia.

Il difetto non riguarda l’audio originale, ma il processo di trascrizione che riproduce fedelmente l’ampersand, causando l’errore. Qualsiasi riferimento vocale a marchi o nomi contenenti “&” è quindi soggetto a questo blocco, rendendo impossibile comunicare tramite messaggi vocali in tali casi. Rambo, nel suo blog e nel podcast che ha fatto emergere il problema, ha sottolineato che la causa è strettamente legata al parsing del testo e non al contenuto audio in sé.

Non c’è ancora una soluzione

Attualmente, Apple non ha fornito una tempistica per la risoluzione del bug dei messaggi vocali. Nel frattempo, gli utenti sono costretti a evitare di pronunciare nomi contenenti l’ampersand nei messaggi vocali o a utilizzare canali di comunicazione alternativi. Questo incidente evidenzia come anche sistemi avanzati di intelligenza artificiale e sicurezza possano incepparsi di fronte a dettagli apparentemente insignificanti, con impatti significativi sulle funzionalità quotidiane.

In un’epoca in cui la tecnologia punta a semplificare le comunicazioni, casi come questo mostrano i limiti dei sistemi sofisticati e la necessità di migliorare l’integrazione tra sicurezza e usabilità.