Fine delle newsletter indesiderate, addio al sovraccarico della casella postale, stop alle email promozionali dimenticate. Gmail introduce una soluzione definitiva per gli utenti sommersi da messaggi indesiderati con la nuova funzionalità “Gestione abbonamenti”. Già disponibile per l’app mobile da aprile di quest’anno, ora la stessa funzione arriva anche sul Web, quindi tramite browser.

Gmail: la nuova funzione Gestione abbonamenti

Questa innovativa opzione consente di visualizzare e gestire tutte le newsletter e mailing list a cui si è iscritti direttamente dal client web o dall’app Android. Posizionata nella barra laterale sinistra, tra “Spam” e “Gestisci etichette”, la nuova funzione offre una panoramica completa di tutti gli abbonamenti, indicando la frequenza con cui ciascun mittente invia email.

Particolarmente apprezzabile è l’intuitivo pulsante “Annulla iscrizione” che permette di eliminare con un solo clic gli abbonamenti superflui. Gli utenti possono inoltre consultare lo storico completo dei messaggi ricevuti da ogni mittente prima di prendere una decisione.

Quando arriva Gestione abbonamenti

Il rilascio della funzionalità segue tempistiche differenti: già disponibile su Android da aprile, è in fase di distribuzione graduale per il client web. Google avverte che l’elaborazione della cancellazione potrebbe richiedere alcuni giorni, ma offre come alternativa immediata la possibilità di bloccare i mittenti, deviando automaticamente i loro messaggi nella cartella Spam.

Questa implementazione si inserisce in una strategia più ampia di Google per migliorare l’esperienza utente di Gmail, dopo l’introduzione di altre funzionalità come “Segna come letto” direttamente dalle notifiche Android.

Con “Gestione abbonamenti”, Gmail rafforza la sua posizione di piattaforma email leader nel mondo, combinando strumenti pratici per la gestione quotidiana con le funzionalità di intelligenza artificiale recentemente integrate nel servizio.