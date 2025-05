Alla Google I/O 2025 sono state presentate le ultime novità, ovviamente basate sull’AI, di Gmail che ora integra le capacità avanzate dell’intelligenza artificiale Google Gemini. Con l’obiettivo di migliorare la produttività e personalizzare l’esperienza utente, Google introduce nuove funzionalità come le risposte intelligenti personalizzate e strumenti innovativi per la pianificazione appuntamenti.

Un’AI che rispecchia l’utente

Le email stanno per diventare più efficienti grazie alle nuove risposte intelligenti. Questa funzione, potenziata da Google Gemini, va oltre le tradizionali risposte predefinite analizzando il modo in cui l’utente comunica abitualmente. Esaminando le email precedenti e i documenti su Google Drive, Gemini sarà in grado di suggerire risposte che riflettono il tono e lo stile personale dell’utente.

Ad esempio, se l’utente usa spesso un linguaggio formale, l’AI lo rispetterà, rendendo le proposte di risposta coerenti con le sue preferenze. Google sottolinea che l’accesso ai dati personali da parte di Gemini richiederà il consenso esplicito dell’utente, garantendo così il pieno controllo sulla privacy. L’attivazione sarà opzionale, offrendo una scelta consapevole agli utenti preoccupati per la gestione dei propri dati.

Gestione degli appuntamenti più semplice

Anche la pianificazione degli appuntamenti riceve un’importante innovazione. Grazie a Google Gemini, Gmail sarà in grado di identificare automaticamente le richieste di incontro presenti nelle email e proporre orari disponibili basandosi sul calendario personale dell’utente. Questa funzionalità elimina la necessità di continui scambi di email per concordare un orario comune.

Gli utenti potranno condividere una pagina di prenotazione direttamente da Gmail, semplificando ulteriormente la gestione degli impegni. Questo strumento rappresenta un significativo passo avanti per migliorare la produttività quotidiana e ridurre lo stress legato alla pianificazione.

Gmail: quando arrivano le nuove funzioni

Le nuove funzionalità saranno distribuite gradualmente, inizialmente per gli abbonati a Google Workspace. Le risposte intelligenti personalizzate saranno disponibili entro la fine dell’anno, mentre il sistema avanzato di pianificazione sarà introdotto entro il prossimo trimestre.