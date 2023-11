Gmail sta testando la nuova barra di risposta rapida su Android

Negli anni le applicazioni di messaggistica istantanea sono state in grado di conquistare il mondo, ma la posta elettronica continua ad avere il suo spazio. Tutti infatti si ritrovano ad inviare e-mail quasi ogni giorno, ricevendone un gran numero da parte di diversi mittenti. Gmail è uno dei servizi più diffusi in assoluto vista la sua massima integrazione con le tecnologie più moderne e non intende fermarsi.

Non tutti i messaggi che riceviamo vanno necessariamente letti, né tantomeno hanno bisogno di una risposta immediata. Molte volte però capita di dimenticare di rispondere a quelle e-mail alle quali avremmo dovuto rispondere non appena lette ed è proprio per questo che Gmail si sta attivando.

Google sa benissimo che questo è un problema ed è tale motivazione a spingere verso un nuovo aggiornamento che ormai sembra imminente. L’obiettivo è rendere disponibile un sistema di risposta rapido al momento della lettura della mail in arrivo.

Gmail vuole velocizzare le risposte alle e-mail in arrivo

Alcune indiscrezioni hanno notato che sulla piattaforma Android, Gmail starebbe testando una nuova finestra di risposta per le mail. Questa compare nella parte inferiore dell’interfaccia, con una barra utile per digitare una risposta rapida. Ricordiamo che attualmente sono disponibili alcuni tasti da scegliere in base all’opzione che si intende usare, tra cui anche la risposta a tutti e l’inoltro.

Per conferire più immediatezza però, Gmail vuole rinnovare proprio l’interfaccia utente abbandonando quei pulsanti e inserendo una finestra di risposta rapida. Ovviamente resteranno attive anche le altre opzioni, come “rispondi a tutti” ed “inoltra”; basterà premere sul menu a discesa presente sul lato sinistro della nuova barra di risposta.

È proprio questa probabilmente la soluzione definitiva per tutti gli utenti che sistematicamente dimenticano di rispondere alle e-mail in entrata. Purtroppo non c’è la conferma che questo aggiornamento arrivi nel periodo prossimo, ma potrebbe essere sicuramente un passo in avanti affinché succeda.