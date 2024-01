Gmail su Android, in arrivo nuove e interessanti funzioni?

Secondo quanto scoperto dal canale Telegram Flags & Leaks di GApps, Google sarebbe a lavoro su due nuove funzionalità per l’app Gmail su Android.

Sebbene queste funzionalità siano allo stato attuale nascoste e possano essere attivate solo tramite specifici flag, la possibilità che possano essere introdotte nelle prossime settimane è alquanto alta. Ma di cosa stiamo parlando?

La prima è la funzione Gestisci abbonamenti nel menu laterale. Il suddetto canale ha mostrato come, questa funzionalità, una volta attivata apre una schermata di caricamento, che però non svela nulla di particolare. Sebbene la schermata non rivela nulla di interessante, è prevedibile che questa riguarderà la gestione degli abbonamenti alla newsletter.

In tal senso è prevedibile la proposta agli utenti di una sorta di “piattaforma centralizzata” per poter visualizzare e cancellare eventuali sottoscrizioni.

Una nuova gestione degli abbonamenti e non solo: ecco le probabili novità di Gmail su Android

La seconda implementazione di Gmail su Android dovrebbe riguardare l’aggiunta al menu, accessibile attraverso i tre punti disponibili all’interno di un’e-mail, della voce Segnala contenuto illegale. Questa dovrebbe apparire appena sotto l’opzione già esistente Segnala come spam.

La nuova opzione dovrebbe permettere agli utenti di accedere a una pagina per segnalare contenuti che violano la legge, anche se in futuro questa potrebbe evolversi in qualcosa più complesso rispetto a una pagina Web, probabilmente con un form da compilare.

Entrambe queste funzionalità dovrebbero essere disponibili nella versione 2023.12.31.597022975 di Gmail. Nonostante ciò è fondamentale come al momento attuale, entrambe le funzioni, sono attivabili solo attraverso flag specifici e come non siano disponibili a tutti gli utenti.

Non essendo state annunciate da Google, poi, non è neanche detto che le stesse vengano poi effettivamente integrate con l’app. Di fatto, non resta che attendere i prossimi aggiornamenti su Play Store per vedere se l’implementazione sarà effettiva e per tutti gli utenti.