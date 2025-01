GNOME 46.8 velocizza il caricamento delle thumbnail in Nautilus

GNOME Project ha rilasciato GNOME 46.8 come ottavo aggiornamento di manutenzione della serie di ambienti desktop GNOME 46 “Kathmandu” per risolvere bug e aggiungere migliorie. Gli utenti che utilizzano ancora la serie di ambienti desktop GNOME 46 saranno felici di sapere che la versione GNOME 46.8 velocizza il caricamento delle thumbnail nel file manager Nautilus (Files). Inoltre, migliora il supporto per la distribuzione Trisquel GNU/Linux nell’app GNOME Boxes e adatta altri componenti al nuovo GNOME Release Service. Inoltre, il file manager Nautilus ha ricevuto una serie di correzioni per diversi bug.

GNOME 46.8: nuova versione migliora il supporto Xwayland e non solo

GNOME 46.8 migliora anche l’app GNOME Control Center (Impostazioni) aggiungendo varie correzioni allo strumento di calibrazione del colore nel pannello Colore. Corregge i nomi GPU errati quando g-c-c viene avviato tramite dGPU nel pannello Informazioni, rendendo i nomi degli avatar utente leggibili dagli screen reader nel pannello Utenti e correggendo un crash che si verificava quando il flusso audio non aveva un nome nel pannello Suono. Il nuovo aggiornamento di manutenzione di GNOME 46 corregge l’accesso agli account MS Exchange in GNOME Online Accounts. Inoltre, ha risolto il problema dell’occultamento dell’estensione Elenco finestre quando si accede alla Panoramica attività con i gesti. Infine, garantisce che l’estensione Indicatore area di lavoro mostri solo le anteprime delle finestre normali.

Tra gli altri aggiornamenti, GNOME 46.8 migliora il supporto Xwayland nella finestra Mutter e nel gestore composito. Inoltre, corregge l’apertura di unità con operazioni di montaggio nell’estensione Places Menu. Componenti come GNOME Shell, glib-networking, GUPnP, libadwaita, libgee, libsecret, template-glib e tracker-miners hanno ricevuto modifiche minori. Per maggiori dettagli è possibile consultare il changelog completo nella pagina dell’annuncio. GNOME Project continuerà a mantenere GNOME 46 fino a marzo 2025, quando prevede di rilasciare l’ambiente desktop GNOME 48. Tuttavia, gli utenti possono anche passare prima alla serie GNOME 47, già rilasciata.