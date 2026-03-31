GNOME 50 abbandona Google Drive: cosa cambia per gli utenti

La gestione integrata dei servizi cloud ha rappresentato per anni uno dei punti di forza dell’ambiente desktop GNOME: bastava aggiungere un account Google e il contenuto di Drive compariva automaticamente nel file manager, senza configurazioni aggiuntive. Con l’arrivo di GNOME 50, tale comportamento cambia radicalmente. La rimozione del supporto a Google Drive è presentata come il risultato di una serie di decisioni tecniche maturate nel tempo e legate alla sostenibilità del codice.

Il cambiamento si inserisce in una fase di profonda revisione della piattaforma GNOME, che negli ultimi rilasci ha affrontato interventi importanti: dall’abbandono definitivo di X11 fino alla modernizzazione di librerie e componenti di base. In questo quadro, alcune integrazioni storiche hanno mostrato limiti difficili da ignorare, soprattutto quando basate su codice non più mantenuto. La vicenda di Google Drive è emblematica: una funzionalità molto utilizzata che però poggiava su fondamenta ormai obsolete.

Perché Google Drive scompare da GNOME 50

La causa principale della rimozione risiede nello stato della libreria libgdata , componente utilizzato per interfacciarsi con diversi servizi Google. Da circa 4 anni il progetto non riceve aggiornamenti né è oggetto di alcun tipo di manutenzione; nel frattempo è stato addirittura archiviato, rendendo impossibile qualsiasi evoluzione o correzione significativa.

GNOME si appoggiava a libgdata tramite il sottosistema GVFS, che gestisce l’accesso a filesystem remoti e servizi cloud come se fossero risorse locali. Quando una libreria di questo tipo smette di essere mantenuta, l’intero stack inizia a risentirne: incompatibilità con nuove API, problemi di sicurezza e dipendenze obsolete. In questo caso specifico, libgdata richiedeva ancora libsoup2 , una versione ormai superata della libreria HTTP utilizzata nel mondo GNOME.

Il mantenimento di libsoup2 avrebbe inoltre bloccato l’adozione di libsoup3 , necessaria per migliorare sicurezza e prestazioni. La scelta è diventata quindi inevitabile: eliminare la dipendenza non mantenuta per consentire l’evoluzione del resto della piattaforma.

Impatto su GNOME Online Accounts e Nautilus

Dal punto di vista pratico, la modifica si traduce in una riduzione delle funzionalità disponibili nel modulo GNOME Online Accounts. Durante l’aggiunta di un account Google, restano accessibili servizi come email, calendario e contatti; manca invece completamente la possibilità di autorizzare l’accesso ai file su Drive.

Il file manager Nautilus, che in passato mostrava automaticamente Google Drive nella barra laterale, non riceve più alcuna informazione relativa allo storage remoto.

Interessante osservare come alcune distribuzioni abbiano mantenuto la funzionalità più a lungo rispetto al progetto upstream. In ambienti come Fedora 42 e 43, l’integrazione continuava a funzionare perché il pacchetto libgdata veniva ancora incluso. Con GNOME 50 e Fedora 44, l’allineamento con lo stato upstream rende definitiva la rimozione.

Possibili alternative per gli utenti

L’assenza dell’integrazione nativa non impedisce l’uso di Google Drive su sistemi GNOME, ma richiede soluzioni alternative. Strumenti come rclone, client FUSE o applicazioni di terze parti consentono il montaggio del filesystem remoto; tuttavia, nessuno di questi offre la stessa trasparenza dell’integrazione originaria.

Un’altra strada prevede il recupero del codice esistente e la creazione di un fork mantenuto attivamente. Gli sviluppatori GNOME hanno chiarito che il ripristino della funzionalità dipende interamente dalla disponibilità di nuovi manutentori per libgdata o per un suo sostituto moderno. Senza questo intervento, l’integrazione resterà assente nelle versioni ufficiali.

GNOME 50 si contraddistingue quindi per una fase di pulizia e consolidamento del codice: l’obiettivo principale diventa la sostenibilità a lungo termine. L’eliminazione del supporto Google Drive non rappresenta un passo indietro in senso stretto, ma una conseguenza diretta della necessità di mantenere una struttura di base aggiornata e sicura.