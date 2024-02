Google a lavoro per una migliore integrazione tra Android e ChromeOS

Stando a una scoperta di AssembleDebug, utente noto su X per essere esperto del settore, Google sarebbe a lavoro per rendere Android e ChromeOS capaci di sempre maggiori interazioni tra loro.

L’utente in questione, a quanto pare, ha analizzato la versione 24.06.12 di Google Play Services facendo alcune scoperte in tal senso. Dopo aver attivato diversi flag, infatti, lo stesso ha individuato nuove funzioni che dimostrerebbero le intenzioni della compagnia di favorire la comunicazione tra i due ecosistemi.

Come riportato da 9To5Google, la funzionalità Connessioni dispositivo verrà rinominata in Dispositivi e condivisione, con l’aggiunta di una nuova voce chiamata al momento Servizi cross-device. Con una selezione di quest’ultima, gli utenti potrebbero scegliere tra telefoni Android e Chromebook. Al momento non sembra esservi un limite imposto per quanto riguarda i dispositivi che si possono collegare contemporaneamente.

Servizi cross-device e Call Cast: Android e ChromeOS mai così vicini

Cross Device Services in Google Play Services ✓ Call Cast

✓ Wifi Sharing

Cross Device Services in Google Play Services ✓ Call Cast

✓ Wifi Sharing

✓ Hotspot Sharing Might be enabled in upcoming beta version of Play Services. Screenrecord is from version 24.06.12, enabled with a lot of flags.

Lo stesso AssembleDebug ha poi parlato di una funzione denominata Call Cast. Questa dovrebbe consentire di passare da un dispositivo all’altro durante le chiamate, pur funzionando solo con alcune app specifiche.

Nel post si accenna anche al Wifi Sharing, probabilmente un nuovo metodo per condividere la connessione hotspot e password Wi-Fi con altri dispositivi. Novità alquanto interessanti, ma quando queste saranno effettivamente implementate?

AssembleDebug è stato in grado di forzare l’attivazione dell’aggiornamento e l’interfaccia sembra essersi presentata come praticamente pronta. In base a queste informazioni, appare chiaro come il rilascio potrebbe essere imminente. In tal senso, c’è già chi ha ipotizzato marzo come gli aggiornamenti di marzo come contesto ideale per il lancio.

Ovviamente va sempre tenuto conto che si parla di notizie non ufficiali e, dunque, la situazione potrebbe cambiare in modo radicale. Di certo, la maggiore interazione tra Android e ChromeOS è un tema che stuzzica, e non poco, i possessori di dispositivi con i due sistemi operativi.