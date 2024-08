Google aggiorna il Cerchia e Cerca: si potranno identificare i brani musicali

Google offre da tempo funzionalità che consentono agli utenti di identificare le canzoni quando non sanno il titolo. La funzionalità Now Playing disponibile sui dispositivi Pixel può trovare tutte le canzoni riprodotte in sottofondo facendo capo ad un database di brani offline scaricato appositamente sul telefono.

Oltre a questo, per le situazioni in cui gli utenti hanno una canzone in testa ma non riescono a ricordare il titolo, Google consente di usare una funzione per la quale basta canticchiare o addirittura fischiare il motivetto da trovare. In quel caso vengono fuori più risposte con una probabile percentuale di corrispondenza. La funzionalità è disponibile nell’Assistente Google e nell’app o nel widget dedicato.

Proprio in queste ultime ore si è diffusa una voce: sembra che Google sia pronto a introdurre un nuovo metodo utile per identificare i brani musicali.

Google: niente più Shazam, ecco un nuovo modo per trovare il titolo dei brani

Come scoperto in queste ultime ore analizzando la versione beta 15.32.36 dell’app Google, il gigante della tecnologia starebbe lavorando per introdurre una nuova funzionalità di identificazione delle canzoni. Questa feature dovrebbe essere a breve aggiunta alla funziona simbolo degli ultimi mesi: il Cerchia e Cerca. A dire il vero, la funzionalità è comparsa già in precedenza nella versione beta 15.24.28.29 dell’app.

In quella versione la funzionalità non era abilitata di default e alcuni flag andavano abilitati affinché l’interfaccia utente potesse mostrarla. Secondo quanto riportato, con l’analisi che invece è stata possibile in queste ore, lo strumento non solo sarebbe in grado di identificare i brani riprodotti sul dispositivo, ma sembra anche essere in grado di identificare la musica riprodotta intorno nei paraggi, il tutto insieme alla funzionalità “canticchia per cercare”.

Con l’app Google beta 15.32.36 infatti ecco una nuova icona con una nota audio che si trova tra le icone Lens e Translate. Ricordiamo che queste compaiono tenendo premuto il tasto home per richiamare il Cerchia e Cerca.

Toccando la nota audio, ecco un’opzione: “Riproduci, canta o canticchia una canzone…“. Dopo aver identificato correttamente la traccia, lo strumento reindirizza automaticamente a una pagina di ricerca Google dedicata. Al momento non si sa quando questa funzionalità arriverà per tutti, oggi potrebbe essere il momento giusto in occasione della presentazione dei nuovi Pixel.