Circle to Search su Android presto utile per cercare titoli canzoni?

La funzione nota come Circle to Search è ormai diventata uno standard in ambiente Android e, a quanto pare, è destinata a sorprendere ancora in futuro.

Secondo quanto riportato dal sito Android Authority, infatti, in alcune stringhe di codice presenti nella versione beta dell’app Google vi sono alcuni riferimenti a un presunto pulsante per la ricerca audio. Il bottone sembra avere la forma di un cerchio con sopra una nota musicale e, una volta fatto apparire dagli esperti, questo non ha fornito però alcun tipo di interazione.

Il suo utilizzo, dunque, resta ancora poco chiaro, anche se tra gli esperti vi è una interessante teoria a riguardo. Il pulsante potrebbe essere infatti in grado identificare brani musicali. Il suo posizionamento, almeno al momento, è a destra dell’icona del microfono sulla barra di ricerca di Google.

Come da prassi in questi casi, non è dato sapere se il tasto verrà effettivamente implementato o se tale intenzione verrà poi accantonata da Google. Questa non è però l’unica novità che potrebbe interessare gli utenti Android.

Circle to Search, ricerca musicale e barra delle applicazioni: ecco cosa potrebbe cambiare per gli utenti

Il secondo potenziale aggiornamento sembra permettere l’attivazione di Circle to Search da Pixel Tablet tenendo semplicemente premuto il tasto azione (l’icona con tre punti).

In questo modo, all’utente viene proposto il Circle to Search, reso evidente dai colori che appaiono sul display. Una funzionalità molto simile esiste già sul Pixel Tablet, con la possibilità di accedere allo stesso strumento premendo la linea grigia nella barra delle applicazioni temporanea.

Questi dispositivi sono dotati di due versioni della barra delle applicazioni e, ogni utente, può scegliere quella più adatta in base ai suoi gusti personali. Di esse, però, solo la barra temporanea offre l’accesso a Circle to Search. L’eventuale aggiornamento renderebbe quest’ultima funzione disponibile a tutti gli utenti, a prescindere dal tipo di barra che hanno scelto.

Quest’ultima implementazione, rispetto al tasto per la ricerca musicale, è accessibile a chiunque installando la terza beta di Android 15 su un tablet Pixel.