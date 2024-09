Google aggiorna Street View con nuove immagini per decine di paesi

Come annunciato ufficialmente da Google, Street View sta ottenendo un aggiornamento che coinvolge quasi 80 paesi, con un numero enorme di immagini aggiunte al servizio.

In alcuni casi, come Bosnia ed Erzegovina, Namibia, Liechtenstein e Paraguay, si parla invece di un vero e proprio debutto per la piattaforma gestita dalla compagnia di Mountain View.

Le nazioni che hanno potuto godere di questo sostanzioso update sono tanto europee (come Serbia e Danimarca), quanto asiatiche (Filippine e Giappone). Secondo Google, questo ingrandimento di Street View è dovuto alla nuova telecamera di qualità superiore che, a partire dal 2022, ha iniziato a utilizzare per scattare le foto da includere nel database di Street View.

Street View e Google Earth: interessanti novità per le due piattaforme

Anche altri servizi limitrofi, come Google Maps e Google Earth, stanno ottenendo nuove immagini. Grazie allo strumento basato sull’Intelligenza Artificiale (noto come Cloud Score Plus) in grado di rimuovere nuvole, foschia e ombre, la compagnia sta proponendo immagini più luminosi e vivaci sulle sue piattaforme.

Altra novità legata a Google Earth riguarda la possibilità di visualizzare immagini storiche dall’app mobile. Sebbene questa non sia una novità assoluta, fino a poco fa era esclusiva dell’app desktop Google Earth Pro.

Questa funzione è alquanto interessante, in quanto permette agli utenti di effettuare un vero e proprio “viaggio nel tempo”, notando il cambiamento dei paesaggi nel corso dei decenni. Ciò, oltre che interessante, potrebbe fornire una panoramica completa sull’impatto delle attività umane sull’ambiente circostante.

Sotto questo punto di vista, Google Earth è in grado persino di offrire le foto di alcune località anche risalenti a 80 anni fa e, per alcune città (come Berlino, Londra o Parigi) può anche andare indietro di quasi un secolo.