L’apprendimento digitale sta vivendo una notevole evoluzione grazie all’espansione delle funzioni di Google nel campo dell’Intelligenza Artificiale.

Con il recente potenziamento di AI Mode all’interno della ricerca online, la multinazionale di Mountain View punta a ridefinire l’interazione tra studenti e professionisti rispetto ai contenuti digitali, offrendo strumenti avanzati per l’analisi e l’organizzazione delle informazioni.

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda la gestione dei PDF e delle immagini. Gli utenti desktop possono ora interrogare questi documenti direttamente, ottenendo risposte contestuali e immediate senza dover ricorrere a procedure complesse di conversione o a ricerche manuali. Il sistema, oltre a interpretare il contenuto caricato, arricchisce l’esperienza incrociando dati aggiornati dal web e proponendo riferimenti per ulteriori approfondimenti. Questa funzione, già disponibile su mobile, si rivela particolarmente preziosa in ambito educativo, permettendo di estrarre in pochi istanti informazioni chiave da slide, dispense e materiali di studio.

Non solo gestione dei PDF avanzata

Un’altra novità che sta suscitando grande interesse è lo strumento Canvas. Grazie a questa funzione, gli utenti possono costruire veri e propri piani di studio o di lavoro in modo progressivo, arricchendo una sessione di ricerca con appunti, immagini e, a breve, anche file esterni.

Canvas consente così di creare una base di conoscenza personalizzata, dinamica e costantemente aggiornabile, che può essere consultata in qualsiasi momento per facilitare l’apprendimento o la gestione di progetti complessi.

L’evoluzione della ricerca online non si ferma però qui. Con Search Live, una funzionalità che sfrutta la fotocamera dello smartphone, è possibile avviare conversazioni in tempo reale con l’AI. Inquadrando oggetti, testi o situazioni, l’utente riceve spiegazioni immediate, trasformando la ricerca in un’esperienza visiva e interattiva. Questo è reso possibile grazie alla tecnologia di Project Astra, che permette di integrare elementi di realtà aumentata e riconoscimento visivo per fornire risposte sempre più precise e contestualizzate.

Un ulteriore passo avanti riguarda il browser Chrome, che ora integra l’opzione “Ask Google about this page” direttamente nella barra degli indirizzi. Grazie alla sinergia con Google Lens, è possibile analizzare diagrammi, grafici e altri elementi visivi presenti sulle pagine web, ottenendo riassunti e approfondimenti senza dover effettuare ulteriori ricerche. Questa funzione trasforma il modo in cui si consultano e si approfondiscono i contenuti online, rendendo l’esperienza di navigazione più efficiente e intuitiva.