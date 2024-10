Google AI Overviews: arrivano gli annunci pubblicitari

Dopo un lungo collaudo, non privo di incidenti di percorso, AI Overviews sembra essere pronto a integrare annunci pubblicitari.

Il nuovo sistema di ricerca proposto da Google e basato sull’Intelligenza Artificiale, propone un nuova nuova filosofia che si slega dalle classiche SERP (Search Engine Results Page) in favore di una pagina priva di collegamenti, ma in grado di offrire un contenuto riassuntivo rispetto alla query digitata.

La compagnia di Mountain View ha voluto rassicurare gli inserzionisti, confermando che AI Overviews offrirà un sistema pubblicitario in grado di offrire visibilità alle aziende.

Stando a quanto affermato, i primi annunci saranno mostrati sui dispositivi mobile del mercato statunitense. In caso di test positivi, con tutta probabilità le ads saranno mostrate in tutto il mondo.

Come funzioneranno gli annunci pubblicitari di AI Overviews

Come appare logico, Google ha intenzione di offrire annunci contestuali su AI Overviews, senza minare l’esperienza utente.

Ciò significa che, se un utente effettua una ricerca su come pulire una macchia dagli indumenti, oltre a ricevere delle indicazioni, l’utente otterrà anche una lista di prodotti potenzialmente utili. Come da prassi, la merce promossa da AI Overviews sarà contrassegnata come sponsorizzata, come avviene già oggi sul classico motore di ricerca.

Un post sul blog di Google chiarisce come funzionerà la nuova piattaforma pubblicitaria, spiegando come “Questo nuovo formato di pubblicità è stato pensato per aiutare gli utenti a scoprire nuovi brand e prendere decisioni di acquisto consapevoli“.

La mossa della compagnia potrebbe presto essere seguita da Perplexity. Il motore di ricerca basato sull’IA, sembra infatti intenzionato a integrare un sistema pubblicitario simile nel prossimo futuro.