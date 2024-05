Google annuncia la Game Dashboard per i Chromebook

Per chiunque sia in possesso di un Chromebook standard o Plus (o stia pensando di acquistarne uno), queste sono ore particolarmente ricche di novità. Oltre ad aver svelato importanti aggiornamenti in salsa AI, compresa l’integrazione di Gemini, Google ha presentato un nuovo strumento chiamato Game Dashboard. Come è facilmente intuibile dal nome, riguarda l’esperienza videoludica.

La Game Dashboard è integrata in ChromeOS e consente di mappare i controlli sulla tastiera, ridimensionare lo schermo, registrare e condividere clip di gioco e altro ancora. Insomma, si tratta di una novità che punta a personalizzare la propria gaming experience sui Chromebook, passando dai titoli per Android a quelli a cui è possibile giocare in streaming tramite piattaforme come GeForce NOW.

La mappatura dei comandi “traduce” i giochi pensati per smartphone e tablet (quindi con comandi touch) in titoli con cui divertirsi utilizzando la tastiera. L’acquisizione di clip consente invece di registrare e condividere le esperienze di gioco, comprese le proprie reaction e la voce fuori campo. È una feature molto utile soprattutto per chi pubblica video gameplay su YouTube e piattaforme simili.

L’interfaccia della Game Dashboard riprende il design di ChromeOS (così come delle ultime versioni di Android), caratterizzata da forme più arrotondate e colori pastello che rendono il tutto molto piacevole alla vista.

Un nuovo Chromebook Plus per il gaming

A proposito di gaming, Acer ha presentato il nuovo 516 GE, un laptop che porta con sé specifiche tecniche di un certo interesse. Soprattutto per gli appassionati di gaming, è ovvio.

Il display è un 16 pollici WQXGA con refresh rate di 120Hz, il chip è un Intel Core di 13ª generazione ed è ben supportato da 16GB di RAM (max) e 2TB di spazio d’archiviazione (max). Non mancano poi il Wi-Fi 6E per una connessione stabile, una webcam Full HD 1080p e una tastiera con retroilluminazione RGB a 4 zone e tecnologia anti-ghosting.

Il nuovo Chromebook Plus di Acer ha un prezzo di partenza di 699,99 dollari (il costo per l’Italia non è stato ancora comunicato) e consente di giocare in modo fluido e senza compromessi sulle principali piattaforme di cloud gaming, come GeForce NOW, Amazon Luna e Xbox Cloud Gaming.