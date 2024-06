Google App: in fase di test una barra di ricerca fissa in basso

Gli assidui utilizzatori dell’app Google, potrebbero ben presto ritrovarsi di fronte ad una gradita sorpresa. Sembra che il colosso della ricerca stia lavorando per rilasciare una barra di ricerca all’interno dell’applicazione che sia posizionata in basso e in maniera permanente. Lo scopo è quello di renderla più facilmente raggiungibile.

Questa funzionalità sta cominciando ad essere disponibile per gli utenti che utilizzano la versione beta dell’app Google. Nel caso in cui gli utenti dovessero disporre di questa funzione, la si potrà vedere come una tipica barra ogni volta che si accederà a qualsiasi sito web direttamente dall’app. Di fianco, più precisamente sulla destra, ecco anche le funzioni microfono e Google Lens.

L’App Google integrerà a breve la nuova barra di ricerca posizionata in basso

La nuova barra di ricerca bassa che Google vuole implementare all’interno della sua app è disponibile solo per i beta tester e non per tutti. Bisogna registrasi e scaricare l’app Google beta versione 15.24, che è il primo aggiornamento ad ospitare questa funzionalità. Non tutti però potrebbero riuscire a testare la funzione, siccome il colosso americano ha designato solo alcuni utenti.

Più persone che hanno avuto il privilegio di provare questa nuova feature, hanno già inoltrato una lamentela: la barra di ricerca permanente potrebbe sembrare un po’ troppo invadente per la sua grandezza. È sempre presente in sovrimpressione e copre una sezione del sito che altrimenti sarebbe visibile.

Questa è solo una delle grandi novità che Google si prepara ad introdurre prossimamente a bordo di una delle sue applicazioni. Quelle appartenenti alla sua piattaforma sono state pian piano migliorate con delle funzionalità alternative ed interessanti. Tutto probabilmente coinciderà con il rilascio ufficiale della nuova versione di Android 15. Almeno per il momento la funzione della barra di ricerca è in fase di test, per cui servirà ancora un po’ di tempo prima del rilascio.