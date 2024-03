Google Lens si aggiorna: ora salva le immagini nella cronologia

Non è più un mistero che Google si stia adoperando al meglio per far crescere tutte le sue piattaforme ed applicazioni satellite. Dopo aver visto un grande impegno sul piano smartphone, l’azienda ha deciso di spingere anche per quanto concerne i suoi applicativi, uno tra tutti Google Lens.

Questo strumento di ricerca visiva disponibile ormai come applicazione autonoma, è stato incorporato proprio nei telefoni Pixel dell’azienda concedendo un’opportunità in più. Stando a quanto riportato ora, sarebbe in procinto di ricevere un importante aggiornamento. Ben presto infatti gli utenti avranno la possibilità di salvare le immagini analizzate all’intero della cronologia. La funzione, richiesta a gran voce da tanti utenti, permetterà dunque di rivedere facilmente le varie immagini ogni volta che si vuole. Siamo quindi al cospetto di una feature molto desiderata in passato.

Google aggiorna Lens: ora anche le immagini saranno salvate in cronologia

In precedenza, quando gli utenti usavano Google Lens per cercare informazioni in merito ad un’immagine, l’immagine stessa non veniva salvata in cronologia. Ciò significava ovviamente che era necessario scattare una foto al di fuori dell’app, sfruttando la fotocamera di default ed in seguito ed analizzare il soggetto scoprendo le informazioni desiderate.

Fino ad oggi questa preziosissima applicazione non aveva mai previsto l’opportunità di ricordare in cronologia le immagini associate a tutte le ricerche effettuate. Ora finalmente il servizio annuncia che gli utenti possono abilitare l’archiviazione delle immagini che vengono associate alle ricerche all’interno del proprio profilo.

La funzione è disabilitato di default, ma può essere attivata all’interno della sezione “Dati e privacy” recandosi poi alla voce “Attività Web e app“. Una volta fatto questo, bisogna abilitare l’opzione “Includi cronologia ricerche visive“.

Completato il procedimento, ogni nuova ricerca effettuata con Google Lens potrà essere rintracciata effettuando anche il download delle immagini associate alla ricerca stessa. Entro le prossime settimane questa novità sarà effettiva per tutti.